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Carabinieri: prorogata al 9 novembre la scadenza del concorso per 400 allievi marescialli in possesso di laurea

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30 Ottobre 2026

ANCONA – Al fine di consentire la più ampia partecipazione a chi è venuto a conoscenza solo di recente del primo concorso straordinario per Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri in possesso di laurea, il termine per la presentazione delle domande, inizialmente fissato al 30 ottobre 2026, è stato prorogato al 9 novembre.

Per i giovani laureati (area umanistica, scientifica, sanitaria, forestale) c’è ancora la possibilità di partecipare al concorso.

Gli aspiranti potranno presentare domanda online, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste (eventuale prova preliminare, prova scritta della lingua italiana o tedesca, prova di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, prova orale e valutazione dei titoli di merito).

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del titolo di laurea tra quelle indicate nella tabella A allegata al bando, che non abbiano superato il giorno di compimento del 28° anno di età, e godano dei diritti civili e politici.

 

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