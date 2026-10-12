Sabato 24 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 la sede di Ancona della Banca d’Italia sarà aperta al pubblico

ANCONA – Anche quest’anno l’ABI, con la collaborazione dell’ACRI, promuove il Festival “È Cultura!”, iniziativa volta a valorizzare il patrimonio artistico, storico, documentale e architettonico delle banche e delle fondazioni bancarie attraverso l’apertura al pubblico dei loro edifici e delle loro collezioni.

La Banca d’Italia ha deciso di aderire all’iniziativa in quanto si tratta di un’importante occasione per rafforzare il dialogo con le comunità locali, far conoscere da vicino l’Istituto e promuovere la cultura finanziaria.

In questa cornice, la Sede di Ancona della Banca d’Italia, quest’anno ha deciso di partecipare aprendo alla cittadinanza la Filiale sabato 24 ottobre dalle 10.00 alle 13.00.

Saranno organizzati percorsi di visita guidati negli ambienti, durante i quali saranno illustrate le attività svolte dalla Banca sul territorio e presentati documenti di particolare interesse conservati presso la Sede. Nel corso della visita sarà inoltre proiettato un filmato dedicato al patrimonio bibliografico della Banca d’Italia.

Per partecipare all’iniziativa in oggetto è necessario scrivere a edufin.ancona@bancaditalia.it, indicando nome e cognome, eventuale recapito telefonico e specificando la fascia oraria interessata.

Sarà cura della Banca d’Italia ricontattare gli interessati ai fini della costituzione di gruppi della consistenza di max 20/25 persone ciascuno.

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