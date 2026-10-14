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CARTOCETO CRONACA IN PRIMO PIANO

Un’altra auto elettrica in fiamme, questa volta a Cartoceto

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 14, 2026

CARTOCETO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 11 circa a Cartoceto per l’incendio di un’autovettura elettrica.
La squadra dei Vigili del fuoco, intervenuta con due autobotti, ha provveduto alle operazioni di spegnimento ed alla successiva messa in sicurezza del veicolo.
Non si segnalano persone coinvolte.

 

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