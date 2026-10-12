Educazione finanziaria, a Fano un incontro gratuito con LAB Giovani Idee BCC Fano e Bank Station

Giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 18, al Tag Hotel di Bellocchi: buone abitudini per tenere le finanze in ordine. Ingresso libero, aperitivo finale

FANO – Con l’autunno si riordinano gli armadi. Perché non fare lo stesso con i conti? È l’idea alla base di “Pulizie d’autunno. Buone abitudini per tenere le finanze in ordine”, l’incontro di educazione finanziaria promosso da LAB Giovani Idee, l’associazione dei giovani soci di BCC Fano, in programma giovedì 15 ottobre 2026 alle 18 al TAG Hotel di Bellocchi di Fano. L’appuntamento è gratuito e aperto a tutti, anche a chi non è socio o cliente della banca, ed è rivolto prevalentemente ai giovani.

Finanze in ordine, obiettivi di vita, risparmio, fondo per le emergenze, conto corrente, conto deposito vincolato: temi pratici e utili a gestire al meglio i propri risparmi attraverso obiettivi chiari e abitudini sane.

Relatori dell’incontro saranno gli esperti di Bank Station, realtà specializzata in contenuti di educazione finanziaria e molto seguita sui social. Il loro approccio punta su un linguaggio chiaro, accessibile anche a chi parte da zero, senza banalizzare i temi: l’educazione finanziaria non è una scorciatoia per diventare ricchi in fretta, ma uno strumento utile nelle diverse fasi della vita, dall’acquisto di una casa al risparmio per la pensione. Per LAB Giovani Idee non è la prima collaborazione con il team bolognese: nel marzo 2024 gli esperti di Bank Station erano già stati ospiti a Fano con l’incontro “Investimenti e prestiti spiegati bene”.

La formazione è uno dei filoni portati avanti dai giovani soci di BCC Fano coordinati dalla presidente dell’associazione Alessia Giacinti. Per una banca di comunità come il Credito cooperativo fanese, offrire strumenti per orientarsi tra risparmio, conti, prestiti e pagamenti digitali significa investire sulle nuove generazioni e, insieme, sulla crescita del territorio.

Per iscriversi è sufficiente compilare il form contenuto nell’articolo dedicato su https://www.arco.news/2026/10/07/pulizie-dautunno-le-finanze-in-ordine-a-fano/ mentre per informazioni si può scrivere a info@labgiovanibcc.it.

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