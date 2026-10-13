Visita del comandante della Legione Carabinieri Marche al comando provinciale di Ancona

ANCONA – Il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, ha visitato questa mattina il Comando Provinciale Carabinieri di Ancona. Ad accoglierlo, nella caserma “Cortecci” di via della Montagnola,” il Colonnello Roberto Di Costanzo, Comandante Provinciale.

Il Generale ha subito incontrato i militari dei vari ruoli, tra i quali tutti i Comandanti di Compagnia, una nutrita rappresentanza dei Comandanti di Stazione e i militari della sede. Presenti anche alcuni appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri a cui ha rivolto un affettuoso saluto, sottolineando l’importanza del legame che unisce i militari in congedo con i colleghi in servizio attivo e ringraziandoli per le diverse attività prestate nel sociale a favore della comunità.

Un indirizzo di saluto colmo di soddisfazione e gratitudine è stato rivolto a tutti i presenti per l’impegno e il lavoro svolto nella provincia, a tutela e nell’interesse delle comunità. Il Generale si è soffermato, in particolare, sulla funzione di prossimità che caratterizza tutti i presidi dell’Arma, connotata da umanità e ascolto. “Chi entra nelle nostre caserme non necessariamente è vittima di gravi reati, molte volte ha bisogno di trovare innanzitutto rassicurazione e conforto” – ha sottolineato il Comandante della Legione – “Esigenze, queste, alle quali si può rispondere solo attraverso una spiccata empatia e comprensione delle difficoltà che quotidianamente incontrano i cittadini, specialmente quelli delle fasce più vulnerabili”. L’Alto Ufficiale ha inoltre espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti dal Comando Provinciale di Ancona sia in ambito preventivo sia repressivo, evidenziando, in particolare, l’aumento della proiezione eterna e apprezzando gli ottimi risultati conseguiti nel contrasto all’odioso fenomeno delle truffe in pregiudizio di persone anziane.

A seguire, il Generale Conforti ha consegnato nove encomi e un elogio a favore di altrettanti militari particolarmente distintisi in attività operative portate a termine negli ultimi mesi.

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