Controlli straordinari dei Carabinieri e delle Unità cinofile nei pressi di Istituti scolastici di Osimo

Sequestro di modiche quantità di stupefacenti e sanzioni a ciclomotori e minicar

OSIMO – I Carabinieri della locale Stazione, unitamente a unità del Nucleo Cinofili di Pesaro, hanno effettuato un mirato servizio straordinario di controllo del territorio nei pressi di alcuni istituti scolastici cittadini.

L’iniziativa, concepita non come azione di mero contrasto ma come tangibile espressione di prossimità e prevenzione del disagio giovanile, si è concentrata nei momenti più delicati della giornata studentesca: gli orari di ingresso e di uscita dai principali istituti scolastici superiori della città. L’obiettivo primario è stato, ancora una volta, quello di affiancare il mondo della scuola nella tutela della salute dei ragazzi, scongiurando il rischio di contatto con le sostanze stupefacenti, un fenomeno che spesso si annida nelle fragilità del percorso adolescenziale.

Nel corso delle attività di monitoraggio, svolte con discrezione ma altrettanta determinazione, il personale operante ha proceduto all’identificazione di 30 ragazzi. Durante le verifiche, il fiuto delle unità cinofile ha permesso di individuare uno studente in possesso di un modesto quantitativo di marijuana (pari a 1,3 grammi). Nel pieno rispetto delle normative vigenti, lo stupefacente è stato immediatamente sottoposto a sequestro, e il giovane verrà segnalato alla competente Autorità Amministrativa (Prefettura) quale assuntore. Un passaggio procedurale che l’Arma inquadra primariamente come un primo, fondamentale passo per avviare, dove necessario, percorsi di sostegno e recupero socio-educativo, piuttosto che con un intento unicamente sanzionatorio.

L’impegno dei Carabinieri si è esteso, con la medesima attenzione educativa, anche alla sicurezza stradale, un aspetto cruciale per l’incolumità dei giovani che raggiungono l’istituto in autonomia. Durante il servizio sono state riscontrate e contestate tre violazioni al Codice della Strada a carico di altrettanti minorenni: due sorpresi alla guida del proprio ciclomotore in senso vietato (contromano) e uno individuato alla guida di una minicar mentre faceva uso del telefono cellulare. Anche in questo caso, l’azione di controllo mira a correggere comportamenti imprudenti che possono avere conseguenze gravi per i conducenti e per l’intera comunità.

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