Le Marche a Didacta Italia: 39 eventi e una sola comunità educante / VIDEO

Ambasciatori i gemelli Salvatori, il concorso lo vota il pubblico

ANCONA – Un programma di 39 eventi: le Marche si presentano a Didacta Italia – Edizione Abruzzo (Lanciano Fiera, 21-23 ottobre) come un’unica comunità educante, con il desiderio di fare rete e di essere una squadra coesa: un obiettivo a cui si lavora per dare concretezza, mentre altri attori marchigiani chiedono di poterne far parte. Questa mattina, nella sede dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, è stato presentato il programma marchigiano della fiera: 6 eventi nel programma scientifico e 33 allo stand dell’USR, dalla scuola dell’infanzia all’alta formazione artistica e musicale. Lo hanno illustrato il Direttore generale dell’USR Marche Donatella D’Amico e il Vicepresidente della Regione e assessore all’Istruzione Enrico Rossi; in collegamento la coordinatrice del Comitato organizzatore di Didacta Italia Anna Paola Concia, l’On. Giorgia Latini, Vicepresidente della VII Commissione Cultura della Camera e le scuole di tutte e cinque le province.

Gli ambasciatori. Sono Fabrizio e Valerio Salvatori, gemelli della costa fermana: con Pechino Express hanno attraversato l’Asia zaino in spalla davanti alle telecamere e oggi parlano ogni giorno sui social a centinaia di migliaia di ragazzi. Giovedì 22 ottobre, alle 12, saranno con l’IIS «Vanvitelli Stracca Angelini» di Ancona protagonisti di «Campioni si diventa!», il seminario del programma scientifico che fa dello sport una palestra di competenze in classe.

Concorso «La Scuola che innova»: vota il pubblico. Promosso dall’USR Marche, premierà le tre scuole marchigiane più innovative. Non deciderà una giuria: al termine di ogni presentazione allo stand, chi assiste vota in diretta con un QR code e un’app di sondaggio, in forma gratuita e anonima. Alle prime tre, buoni acquisto offerti da un gruppo editoriale da 500, 300 e 200 euro.

«Abbiamo scelto due ambasciatori che parlano ogni giorno la lingua dei ragazzi e un concorso in cui a giudicare è chi partecipa, perché a Lanciano i protagonisti siano gli studenti e chi ogni giorno lavora con loro» – sottolinea Donatella D’Amico, Direttore generale dell’USR Marche. «Le Marche portano a Lanciano la professionalità di docenti, dirigenti e personale ATA e le buone pratiche di scuole di ogni ordine e grado, dalla costa alle aree interne» – aggiunge il Direttore generale. «Vogliamo dare concretezza nel tempo al desiderio di fare rete, senza lasciare fuori nessuno. La comunità educante delle Marche è come la filigrana di Fabriano: non sempre si vede, ma è nella trama del foglio e ne garantisce il valore.»

Dirigenti e DSGA: i due appuntamenti istituzionali

Mercoledì 21 ottobre, 16-18, Main Hall del Padiglione D’Annunzio – «La nuova figura del funzionario EQ nelle segreterie scolastiche»: i DSGA di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia tra CCNL 2019/2021, semplificazione e IA. Per il Ministero dell’Istruzione e del Merito interviene il Direttore generale Gianna Barbieri; per le Marche, nella tavola rotonda con la Puglia, le DSGA Silvia Sartini e Michela Pergolini. Giovedì 22 ottobre, 14-17, stessa sala – Conferenza dei Dirigenti Scolastici di Marche e Puglia: videosaluto dell’On. Giorgia Latini; apertura del Vicepresidente Enrico Rossi; Angelo Paletta (Università di Bologna) sulla dirigenza; Daniela Lucangeli (Università di Padova) ed Emanuele Frontoni (Università di Macerata) sull’IA a scuola; i saluti dei Direttori generali degli USR di Marche e Puglia, Donatella D’Amico e Giuseppe Silipo; la tavola rotonda «Ecosistemi formativi: la leadership dei dirigenti scolastici».

Le province. Ancona 7 eventi, Ascoli Piceno 5, Fermo 3, Macerata 6, Pesaro e Urbino 8; altri 10 di respiro regionale e nazionale, tra cui «Estate d’Apprendimento», i Summer Camp della Regione Marche. Calendario completo in allegato.

Didacta Italia – Edizione Abruzzo (Lanciano Fiera, 21-23 ottobre: 15.000 m² su sei padiglioni, oltre 200 espositori, 899 eventi, 30.000 presenze attese) è organizzata da Firenze Fiera con INDIRE partner scientifico e si svolge nel segno di Benedetto Croce: «La libertà al singolare non esiste, esiste soltanto nelle libertà al plurale». Formazione certificata INDIRE con esonero dal servizio; biglietto acquistabile con la Carta del Docente. Programma scientifico: fieradidacta.indire.it · Eventi dello stand USR Marche e prenotazioni: exhibitor.fieradidacta.it/eventi

Ufficio Stampa USR Marche · giulia.bulgini@scuola.istruzione.it · www.marche.istruzione.it

IL CALENDARIO DEI 39 EVENTI (+ 2 APPUNTAMENTI ISTITUZIONALI)

Lanciano Fiera, 21-23 ottobre 2026. «Scientifico»: programma scientifico · «Stand»: stand USR Marche · «Istituzionale»: Main Hall, Padiglione D’Annunzio. Prenotazioni: fieradidacta.indire.it · exhibitor.fieradidacta.it/eventi

Giorno · ora Istituzione Titolo Sede Mer 21 · 10.00 Conservatorio «G.B. Pergolesi» (FM) Geografie dello spazio sonoro nella didattica musicale contemporanea Stand Mer 21 · 10.40 Università Politecnica delle Marche (AN) Oltre lo strumento: come l’IA sta trasformando l’ecosistema della formazione universitaria Stand Mer 21 · 11.20 IISS «Carlo Urbani» Porto Sant’Elpidio (FM), UNIVPM, Cluster Explore Marche Sperimentare nella stratosfera e in galleria del vento Stand Mer 21 · 12.00 Delta Motors – AcademyLab AcademyLab: l’impresa per la scuola sul ponte verso il lavoro Stand Mer 21 · 12.30 IC «Fagnani» Senigallia (AN) Imparare la cura, praticare l’umano: strategie educative per la scuola quotidiana Stand Mer 21 · 13.00 Associazione Italiana Maestri Cattolici L’IA a scuola: educare l’umano nell’era dell’algoritmo Stand Mer 21 · 13.40 Università di Macerata (MC) Orientarsi insieme: il laboratorio Re-thinking tra rappresentazioni e futuri possibili Stand Mer 21 · 14.30 USR Marche con UNIMC e UNIURB Piccole scuole ed aree interne: innovare nei contesti fragili Scientifico Mer 21 · 15.00 Licei Matematici delle Marche e UNICAM (MC) Il Liceo Matematico nelle Marche: matematica, interdisciplinarità e innovazione didattica Stand Mer 21 · 15.40 Conservatorio «G. Rossini» (PU) Progetto IMP – International Music Project Stand Mer 21 · 16.00 DSGA di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia · con il DG MIM Gianna Barbieri La nuova figura del funzionario EQ nelle segreterie scolastiche (Main Hall) Istituzionale Mer 21 · 16.20 IIS «Savoia Benincasa» Ancona (AN) Una finestra sul mondo: realtà immersiva e virtuale per il turismo del futuro Stand Mer 21 · 16.30 Liceo «Laurana Baldi» Urbino (PU) Modellazione e stampa 3D: valorizzare storia, arte e cultura del territorio Scientifico Mer 21 · 16.50 IC «Giò Pomodoro» (PU) con il Comune di Terre Roveresche Abitare lo 0-6 · Patti digitali: l’esempio di una comunità che educa Stand Mer 21 · 17.00 Liceo Artistico «Mengaroni» Pesaro (PU) Metodologie innovative e didattica con l’arte generativa Scientifico Gio 22 · 10.00 Università di Camerino (MC) Vet Training: personal clinical tutor for veterinary students Stand Gio 22 · 10.40 Università eCampus Progettare con l’IA: dal prompt alla competenza critica Stand Gio 22 · 11.20 Liceo Scientifico «B. Rosetti» San Benedetto del Tronto (AP) GreenSat: il piccolo satellite per l’ambiente Stand Gio 22 · 11.50 IIS «Fermi Sacconi» e CPIA (AP) Progetti Mind Lab e Apiamoci Stand Gio 22 · 12.00 IIS «Vanvitelli Stracca Angelini» Ancona (AN) · con i gemelli Salvatori Campioni si diventa! Lo sport come modello per allenare le competenze in classe Scientifico Gio 22 · 12.20 Liceo «Laurana Baldi» Urbino (PU) Urbino Smart City Stand Gio 22 · 12.50 Regione Marche Estate d’Apprendimento: i Summer Camp delle Marche · Orientamento, certificazione delle competenze e piattaforma MOB Stand Gio 22 · 14.00 Conferenza dei DS di Marche e Puglia · videosaluto On. Latini, apertura Ass. Rossi Dirigenza, IA a scuola, ecosistemi formativi (Main Hall) Istituzionale Gio 22 · 14.00 Sviluppo Lavoro Italia Accompagnare il viaggio orientativo (laboratorio esperienziale) Stand Gio 22 · 15.00 ERDIS Marche Seminario (titolo in corso di definizione) Stand Gio 22 · 15.40 IIS «Merloni Miliani» e ITS Fabriano Academy (AN) Tecnologie avanzate e AI per la grafica e i processi cartari Stand Gio 22 · 15.45 USR Marche con UNIURB e UNIMC Le certificazioni linguistiche di latino e greco Scientifico Gio 22 · 16.20 IC «Carlo Urbani» Moie (AN) Orizzonti aperti… verso una scuola diffusa e plurale Stand Gio 22 · 16.50 Omnicomprensivo «Rotella» Montalto delle Marche (AP) Moltiplicare i talenti, azzerare le distanze: la matematica innovativa nelle pluriclassi Stand Ven 23 · 09.30 USR Marche Tecnologie intelligenti per l’inclusione: scenari educativi innovativi Scientifico Ven 23 · 10.00 Link Campus University Narrazioni ibride per giovani lettori e percorsi di inclusione Stand Ven 23 · 10.40 ITS Academy Marche Filiera formativa 4+2_Marche: esperienze a confronto Stand Ven 23 · 11.20 IIS «Polo 3» Fano (PU) Adriatic Conservancy: citizen science e comunità attiva Stand Ven 23 · 11.50 ITET Fermo (FM) I valori costituzionali a scuola e in carcere Stand Ven 23 · 12.20 IS «Orsini-Licini» Ascoli Piceno (AP) Il modello innovativo di insegnamento dell’educazione civica Stand Ven 23 · 12.50 IC «B. Gigli» Monte Roberto, infanzia «Collodi» (AN) Dare forma alle idee (Reggio Emilia Approach) Stand Ven 23 · 13.50 Forum delle Associazioni Familiari La partecipazione delle famiglie nella costruzione della comunità educante Stand Ven 23 · 14.20 Università di Macerata (MC) Servizio Disabilità e DSA: autonomia, autodeterminazione e tecnologie di supporto Stand Ven 23 · 15.00 MIM-DGOSV e Omnicomprensivo «Gentili-Tortoreto» Colmurano (MC) Il Liceo del Made in Italy: saperi strategici per il domani Stand Ven 23 · 15.40 IIS «Ulpiani» Ascoli Piceno (AP) Dal laboratorio al podio: competizioni professionali ed eccellenze Stand Ven 23 · 16.10 IPSIA «Benelli» e IIS «Donati» (PU) Nuovi orizzonti 4+2: scuola, territorio e internazionalizzazione Stand

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