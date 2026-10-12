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Marchigiani protagonisti nella Supercoppa 2026 di ruzzola a squadre

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 12, 2026

Di GIANCARLO ROSSI

NOCERA UMBRA – Domenica 11 ottobre, a Nocera Umbra si è disputata la Supercoppa 2026 di ruzzola a squadre della Figest, 2” Memorial Luigi Pascolini (Pigio) la competizione che cala il sipario, essendo la competizione che assegna gli ultimi trofei della stagione.

Organizzata dalla Società Morano Fb 2000, la gara si è svolta in località Sottocolle di Nocera Umbra, su 5 diverse strade di Nocera Umbra. Alla manifestazione hanno partecipato le migliori 48 squadre nazionali, di cui 12 di cat.A, 16 di cat. B e 16 di cat. C, ognuna delle quali ha effettuato 8 lanci sui 2 diversi percorsi.

Al termine delle gara,  3 squadre anconetane hanno occupato la posizione più alta del podio: nella cat. A, e’ risultata vincitrice Ruzzola Vallesina Quota 311, nella cat. B Corinaldo 1, nella cat. C Real San Donato.

Alla premiazione, avvenuta a Rigali di Gualdo Tadino, hanno preso parte: Angelo Gaudenzi presidente del Consiglio di Specialità, Mauro Sabatini Presidente del Coordinamento Regionale degli sport che rotolano, Marcello Boccalini Presidente dell’Asd Fb Morano 2000, Alessio Passeri delegato provinciale per Perugia ed i familiari del grande giocatore Luigi Pascolini scomparso prematuramente: la sorella Sonia, il cognato Fabio, il padre Adriano e il figlio Samuele.

La classifica finale per quanto riguarda le prime posizioni è risultata quindi la seguente:

Cat. A: 1” Ruzzola Vallesina Quota 311 (An), 2” La Valle (Mc), 3” Rigali Nocera (Pg), 4” Nocera 2022 (Pg), 5” Fidea Halley (Mc).

Cat.B: 1” Corinaldo 1 (An), 2” Corinaldo Prima o poi (An), 3” Ruzzola Capricorno (Pg) 4” Ostra Vetere 2025 (An), 5” Gsr Montecavallo (Mc).

Cat. C: 1” Real San Donato (An), 2” Polisportiva Trecastelli (An), 3” Trecastelli (An), 4” Le Conce (An), 5” Ripalta Castiglioni (An).

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