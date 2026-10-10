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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Un’auto alimentata a benzina prende fuoco a Fano

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 10, 2026

FANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 17 circa, in via del Ponte, a Fano, per l’incendio di un’autovettura alimentata a benzina.

Il conducente, dopo aver avvertito odore di bruciato e notato la fuoriuscita di fumo dal veicolo, ha accostato ed è uscito autonomamente dall’abitacolo, rimanendo illeso.

La squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto allo spegnimento delle fiamme e alla messa in sicurezza del veicolo. Nessun’altra autovettura è rimasta coinvolta.

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