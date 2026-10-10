Sicurezza stradale e controlli notturni, a Loreto i Carabinieri denunciano un automobilista per guida in stato di ebbrezza

LORETO – Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Osimo per garantire la sicurezza sulle arterie stradali e tutelare l’incolumità pubblica nelle ore notturne, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno portato a termine un incisivo intervento nel comune di Loreto.

Nello specifico, di notte intorno alle ore 02:00, una pattuglia ha intercettato e sottoposto a controllo lungo una delle strade del centro abitato un’autovettura in transito. Alla guida del veicolo si trovava un 30enne del luogo, già noto alle forze di polizia. I militari operanti, insospettiti dalle condizioni del conducente, lo hanno sottoposto ad accertamento tramite etilometro.

Le due prove eseguite hanno confermato un tasso alcolemico nettamente superiore ai limiti previsti dalla legge, pari a 2,10 g/l. A seguito dei riscontri emersi i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà l’uomo alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza alcolica con aggravante dell’orario notturno. I Carabinieri hanno proceduto altresì al ritiro immediato della patente di guida. L’operazione odierna testimonia il costante impegno e la vigilanza quotidiana dell’Arma a tutela dei cittadini e della sicurezza stradale su tutto il territorio di competenza.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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