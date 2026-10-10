Sette itinerari in bicicletta di fontana in fontana

A Jesi la presentazione del libro dei 32 Comuni amici dell’acqua

JESI – Chi pedala non dimentica la borraccia e costruisce il giro intorno ai punti dove riempirla: un bar, una fontana, la sorgente di un borgo. Da questa abitudine dei ciclisti parte “Pedalando di fonte in fonte”, il libro che propone sette itinerari in bicicletta tra la costa del Conero e le colline della Vallesina, fino a Fabriano, attraverso trentadue Comuni della provincia di Ancona. Sarà presentato martedì 13 ottobre 2026 a Jesi, al Palazzo dei Convegni (corso Giacomo Matteotti 19), con inizio dei lavori alle 10:30.

L’appuntamento è doppio. Da una parte il libro “Pedalando di fonte in fonte. Itinerari, racconti e buoni propositi per scoprire la provincia anconetana partendo dal gesto più semplice che c’è: bere da una fonte d’acqua”, con gli itinerari tracciati dalla Fondazione Michele Scarponi; dall’altra l’incontro della rete dei Comuni amici dell’acqua, in cui vengono presentati i risultati del progetto “L’acqua non va per l’insù”, promosso da ATA Rifiuti, AATO 2 e Viva Servizi, con il sostegno di Fondazione Cariverona, e il progetto di comunicazione di Premiata Fonderia Creativa, all’interno del quale il libro è stato realizzato.

Dopo l’accoglienza dei partecipanti e della stampa, dalle 10:15, portano i saluti istituzionali Lorenzo Fiordelmondo, sindaco di Jesi, Daniele Carnevali, presidente di ATA Rifiuti Ancona, Maurizio Grilli, presidente di AATO 2 Servizio Idrico, Andrea Dotti, presidente di Viva Servizi, e Marco Scarponi, segretario generale della Fondazione Michele Scarponi. Massimiliano Cenerini, direttore di ATA Rifiuti Ancona e di AATO 2, parla dell’importanza del networking istituzionale e del reperimento di risorse finanziarie per sviluppare progetti innovativi; Matteo Giantomassi, responsabile comunicazione di ATA Rifiuti Ancona, e Caterina D’Auria di Eurocube presentano il Protocollo di adesione e le prossime attività dedicate ai Comuni. Premiata Fonderia Creativa illustra il libro, poi la parola passa ai Comuni, che raccontano la loro esperienza sui sette itinerari, e a conclusione vengono consegnati a ciascun Comune aderente una targa e una copia del volume. Modera la giornalista Simona Marini.

Il nome di “L’acqua non va per l’insù” prende spunto da un proverbio di questi territori: l’acqua ha il suo verso in cui scorre, è naturale, ed è la fonte della vita. Il progetto favorisce il ritorno alle fonti pubbliche e il consumo dell’acqua pubblica con un doppio scopo: contenere la proliferazione dei rifiuti di plastica (imballaggi e bottigliette) e valorizzare i territori scoprendone la fitta rete di fontanelle, punti d’acqua, esercizi commerciali che propongono il refill con acqua pubblica microfiltrata. Hanno aderito 32 Comuni, quasi tutti quelli della provincia di Ancona, e la rete comprende anche enti pubblici, gestori di servizi, scuole, imprese e cittadini.

Il libro nasce in questa cornice e studia percorsi di mobilità lenta in bicicletta lungo le vie dell’acqua dei Comuni della rete, per un turismo sostenibile, educativo e lento: i percorsi sono accompagnati da segnaletica fisica e digitale, mappe narrative e azioni di animazione territoriale. Alla sua realizzazione hanno collaborato la Fondazione Michele Scarponi, con un contributo fondamentale nel tracciare i percorsi, e le comunità locali, con ricordi, testimonianze, storie e aneddoti. La Fondazione, nata nel 2018, è intitolata al campione di ciclismo di Filottrano, morto in un incidente stradale mentre si allenava sulle strade del suo paese, e lavora per rendere le strade più sicure e la mobilità più consapevole. Premiata Fonderia Creativa ha dato un contributo importante a tutto il progetto.

Il progetto è sviluppato in collaborazione con i Comuni di Agugliano, Ancona, Barbara, Belvedere Ostrense, Castelfidardo, Castelleone di Suasa, Castelplanio, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Jesi, Mergo, Montecarotto, Monte San Vito, Montemarciano, Numana, Offagna, Ostra Vetere, Polverigi, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra de’ Conti, Serra San Quirico, Sirolo, Staffolo e Trecastelli.

Informazioni e approfondimenti: https://lacquanonvaperlinsu.atarifiuti.an.it/

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