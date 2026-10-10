Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

EVENTI IN PRIMO PIANO

Fondazione Ducci, la musica unisce e favorisce la pace

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 10, 2026

di GIORGIO GIRELLI*

ROMA – Musica e pace vanno molto d’accordo. Non solo perché, come è stato ripetuto tante volte, la musica è aperta a tutti, non ha confini. Ma anche perché si moltiplicano le iniziative per promuovere e sensibilizzare attraverso la musica la ricerca della pace, così in bilico o addirittura  calpestata in questi tempi.

La musica non è solo un mezzo di intrattenimento, ma una vera e propria pratica attiva di diplomazia, educazione e armonia sociale. Artisti come John Lennon hanno unito l’attivismo politico a inni universali come Imagine e Give Peace a Chance, portando il messaggio della nonviolenza nelle case di milioni di persone.

Da ultimo  il musicista franco-libanese, che sarà al teatro Arcimboldi di Milano il 4 novembre per JazzMi, ha dichiarato:  “Proporre una musica che unisce anzichè dividere è il mio modo di disegnare la pace”. Nipote dello scrittore Amin Maalouf deve la sua fama all’uso di una speciale tromba a quattro pistoni, inventata dal padre, che gli permette di suonare i quarti di tono tipici delle melodie orientali.

Lodevolmente sensibile al tema anche la Fondazione Ducci che ha promosso in Campidoglio a Roma  il Concerto per la Pace “Tra le note un’ armonia”, presente un numeroso e qualificato pubblico tra cui gli ambasciatori Enrico De Majo e Renato Mosca de Souza (Brasile),  l’economista Merja Tuomas-Kettunen Aalto (storicamente legata all’ambasciata di Finlandia), la scrittrice uruguayana  Mirta Gutiérrez de Marques Seré , nonchè il sindaco di Chieti Giovanni Legnini.

Come noto la Fondazione  Ducci  è un’istituzione culturale italiana fondata nel 1999  nata in memoria dell’impegno sociale e culturale dei genitori del fondatore ed animatore ambasciatore  Paolo Ducci ed è attivamente impegnata nella promozione del dialogo interculturale e interreligioso   e nella ricerca storico-politica ed economico-sociale.

Cura la pubblicazione di studi periodici online, tra cui la rivista mensile “Agenda Geopolitica” , magistralmente diretta dall’ambasciatore Marco Baccin, e i “Pamphlet della Fondazione”.

Promuove, tra l’altro, il  “Premio Ducci per la Pace”, riconoscimento annuale assegnato a personalità che si distinguono nell’ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale. L’organizzazione del concerto, iniziata nel 2006, viene riproposta ogni anno quale significativo momento di sensibilizzazione sulla questione  della pace.

Per questa edizione l’esecuzione è stata affidata al m.o Luigi Piovano, primo violoncellista dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed al m.o Giuliano Mazzoccante (pianoforte) direttore del teatro Marrucino di Chieti e  fondatore e direttore della Music & Art International Academy sempre di Chieti.

Gli artisti, particolarmente applauditi, hanno privilegiato musiche di Ottorino Respighi e Serghei Rachmaninoff. Quest’ultimo compositore mi richiama il ricordo   del compianto Maestro Robleto Merolla (1937–2010), celebre tenore drammatico,  strettamente legato al Conservatorio Statale di Musica G. Rossini di Pesaro sia come studente (fu l’ultimo allievo del leggendario maestro Arturo Melocchi del quale ha sempre sollecitato una adeguata commemorazione) sia, successivamente, dopo il suo precoce ritiro dalle scene,  come apprezzato docente di Canto. Di qui la mia lunga frequentazione con lui in quanto ricoprivo l’incarico di presidente dell’Istituto musicale. Il repertorio e l’insegnamento di Merolla  includevano romanze e arie del repertorio lirico e cameristico internazionale  tra cui figuravano in particolare  anche le romanze e i canti russi di Sergei Rachmaninoff, al quale dedicò un articolato concerto rimasto indimenticato : “Il Canto di Rachmaninoff”.

Prima della esecuzione del Concerto per la Pace nella Sala della Protomoteca il presidente Ducci ha rivolto il  saluto  della Fondazione ai presenti  ponendo in particolare rilievo che oggi  per governanti e politici       la pace  è il primo problema da affrontare respingendo i tentativi di chi intende minacciarla. L’onorevole Fabrizio Cicchitto, dal canto suo, ha sottolineato che nessuno vuole la guerra, a parole però, e non sempre pronunciate in buona fede.  Indice dei reali pericoli presenti è l’adesione di paesi come la Svezia e la Finlandia, da sempre neutrali, alla NATO. Illustrata l’evoluzione della politica internazionale negli ultimi decenni, Cicchitto ha concluso affermando che o l’Europa supera le sue contraddizioni e copre gi spazi che gli USA stanno lasciando scoperti o i valori su cui si è finora retto l’Occidente  rischiano di essere travolti.

*Ambasciatore di San Marino

Nelle foto:   il Presidente della Fondazione  Paolo Ducci; i Maestri  Luigi Piovano e Giuliano Mazzoccante

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA IN PRIMO PIANO LORETO

Sicurezza stradale e controlli notturni, a Loreto i Carabinieri denunciano un automobilista per guida in stato di ebbrezza

Ott 10, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Un’auto alimentata a benzina prende fuoco a Fano

Ott 10, 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO JESI

Sette itinerari in bicicletta di fontana in fontana

Ott 10, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

EVENTI IN PRIMO PIANO

Fondazione Ducci, la musica unisce e favorisce la pace

10 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO LORETO

Sicurezza stradale e controlli notturni, a Loreto i Carabinieri denunciano un automobilista per guida in stato di ebbrezza

10 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

Un’auto alimentata a benzina prende fuoco a Fano

10 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
EVENTI IN PRIMO PIANO JESI

Sette itinerari in bicicletta di fontana in fontana

10 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.