Addio ad Enzo Polverigiani già capo redattore del Corriere Adriatico

PESARO – Un altro gravissimo lutto per il giornalismo marchigiano. E’ morto Enzo Polverigiani, già capo redattore del Corriere Adriatico. Aveva 83 anni.

“Un abbraccio e il mio cordoglio ai familiari e agli amici di Enzo Polverigiani. Con la sua scomparsa Pesaro perde un punto di riferimento del giornalismo, della vita cittadina e della comunità tutta. Un giornalista serio e appassionato, che ha raccontato la nostra comunità con passione e professionalità. Alla guida della redazione pesarese del Corriere Adriatico prima, e poi da presidente del Circolo della Stampa, ha dedicato la sua vita all’informazione e al territorio, per una stampa sempre vicina ai cittadini pesaresi”, ha affermato Matteo Ricci, europarlamentare PD.

“Con la scomparsa di Enzo Polverigiani Pesaro perde una voce importante della sua storia giornalistica, un professionista che per decenni ha raccontato la città con attenzione, competenza e una profonda passione civile”. È questo il cordoglio del sindaco Andrea Biancani e del vicesindaco Daniele Vimini per la morte di Polverigiani, scomparso questa mattina all’ospedale di Ancona all’età di 83 anni.

Nato a Recanati, pesarese da sempre, Polverigiani ha legato gran parte della sua carriera al Corriere Adriatico dove ha guidato la redazione pesarese e ricoperto successivamente il ruolo di caporedattore centrale ad Ancona.

“È stato un testimone attento e un narratore raffinato della vita culturale e politica delle Marche e non solo” sottolinea il sindaco nel ricordare il percorso professionale di Polverigiani, che lo ha portato anche sui grandi scenari internazionali, dalla guerra nella ex Jugoslavia, seguita oltre le linee del fronte, alle esperienze in Africa e a Cuba. Una lunga esperienza a cui si è affiancato l’impegno come presidente del Circolo della Stampa di Pesaro, espressione del legame con il mondo dell’informazione e con la vita della città.

Vimini ricorda che “Ho avuto il piacere di conoscerlo e di apprezzarne l’autentica passione per la politica e per Pesaro. Aveva un carattere forte, pur nella sua riservatezza, e un interesse sincero per le vicende della nostra comunità. Negli ultimi anni non sono mancati gli incontri all’edicola o durante le passeggiate lungo corso XI Settembre: occasioni per un saluto e qualche battuta, che oggi ricordo con particolare affetto”.

“Alla famiglia, agli amici e ai colleghi rivolgiamo il nostro più sentito cordoglio”, concludono Biancani e Vimini.

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Alla famiglia di Enzo Polverigiani vanno le nostre più sentite condoglianze.

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