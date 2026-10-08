Semirimorchio in fiamme in serata lungo l’autostrada

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti, poco prima delle 20, nell’area di servizio Esino Est, lungo l’autostrada A14, per l’incendio di un semirimorchio che trasportava big bag contenenti materiale plastico.

L’autista ha prontamente sganciato la motrice, evitando che venisse coinvolta dall’incendio.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, con due autobotti, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla messa in sicurezza del semirimorchio.

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Autostradale.

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