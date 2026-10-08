Premio Marche, una regione da podio, a Roma un grande successo / VIDEO

ROMA – Si è tenuta il 7 ottobre a Roma la quarta edizione del Premio “Marche, una regione da podio”, il prestigioso appuntamento annuale nato per celebrare le personalità che hanno portato in alto l’eccellenza marchigiana e l’orgoglio italiano nel mondo attraverso il cinema, la cultura, lo sport, l’imprenditoria e il giornalismo.

La serata ha visto alternarsi sul palco un parterre de roi d’eccezione, unendo i talenti del territorio a grandi icone dello spettacolo internazionale insignite di Premi Speciali per il loro contributo all’arte e alla cultura.

Enrico Brignano è stato insignito del Premio Speciale per la sua straordinaria carriera comica e teatrale. L’attore ha ricordato: “Sono un.camperista e mi piacerebbe portare la famiglia nelle Marche”, colorando la serata con battute. L’attore è a teatro con “Bello di Mamma”.

Accanto alle eccellenze marchigiane premiate nel corso dell’evento, la IV edizione ha incoronato un parterre di ospiti illustri. Lino Banfi, recentemente protagonista nei progetti Il bar del cult e Oi vita mia: “Quando feci L’allenatore nel pallone, mi sono sempre chiesto se ho ben restituito il carattere del personaggio, Oronzo Canà – ha detto – Poi, durante uno dei festeggiamenti dei 90 anni, ricevetti una telefonata: era il figlio di Oronzo Pugliese, a cui mi sono ispirato, che mi diceva che avevo restituito alla perfezione ol carattere del padre”.

Gloria Guida, icona della commedia brillante e del cinema d’autore, reduce dai successi di Improvvisamente Natale e della serie TV Gigolò per caso. “Il mio ricordo delle marche è giovanile. Volevo fare la cantante, e la mia prima serata da giovane la feci a Civitanova Marche. Ma poi approfittai del mare per fare un bagno, e quando mi esibii, avevo la voce un po’ rauca, ma era anche affascinate per questo”.

Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice del Filming Italy Los Angeles, promotrice del cinema italiano nel mondo che ha contribuito in maniera determinante all’assegnazione delle stelle sulla Walk of Fame a Giancarlo Giannini, Gina Lollobrigida e, nel 2026, a Franco Nero. “Sono una grande amica delle Marche – ha detto – e abbiamo fatto molte iniziative insieme, a Venezia e in Sardegna. L’obiettivo è fare sì che anche le produzioni cinematografiche vengano a girare nella regione”.

Lo stesso Andrea Agostini, presidente delle Marche Film Commission, ha evidenziato che “sul cinema abbiamo investito molto, e chiunque gira qui poi elogia la terra”.

Maria Grazia Cucinotta, vista di recente nelle pellicole Esprimi un desiderio e Gli agnelli possono pascolare in pace: “Le Marche sono nel cuore. Chi conosce questo territorio ci torna sempre, perché si passa dalle montagne al mare, e per me è un luogo speciale”.

Valentina Vezzali, vincitrice di nove medaglie olimpiche, ha ribadito. “Sono di Jesi, e contenta di essere qui con marchigiani. Mi sono formata a Jesi, e lo sport è un volano per i nostri giovani”.

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