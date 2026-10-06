Michele Massa Campione d’Europa: oro con l’Italia nel fioretto a squadre miste

L’unico atleta marchigiano in gara a Cardiff chiude la finale contro l’Ungheria, firmando il successo azzurro per 20-16

CARDIFF – Michele Massa conquista la medaglia d’oro ai Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026. L’unico atleta marchigiano presente alla rassegna continentale sale sul gradino più alto del podio con la squadra italiana di fioretto nella competizione Mixed Team, insieme a Emanuele Lambertini, Sofia Garnero e Andreea Mogos.

È proprio Massa a chiudere la finale contro l’Ungheria: nella quarta e ultima frazione, il marchigiano porta a compimento il lavoro dei compagni, fissando il punteggio sul 20-16 che vale il titolo europeo. Un successo costruito dopo la netta vittoria per 20-2 sulla Francia in semifinale, sotto la guida del CT Alessandro Paroli, affiancato in panchina dal tecnico Andrea Baldini.

L’oro arriva al debutto del Mixed Team di fioretto in una grande rassegna internazionale. La nuova formula, già inserita nel programma delle Paralimpiadi di Los Angeles, prevede una staffetta mista con due uomini e due donne delle categorie A e B.

Per Massa e per la scherma marchigiana, una giornata da ricordare, impreziosita dalla responsabilità di disputare la frazione decisiva e consegnare all’Italia il primo oro di questi Europei.

«Ci congratuliamo con Michele e con tutti i suoi compagni per questo splendido titolo europeo» – dichiara il presidente del Comitato regionale FIS Marche, Stefano Angelelli –«Vederlo chiudere la finale e contribuire al successo azzurro è motivo di grande orgoglio per la scherma marchigiana. Un risultato che premia il lavoro degli atleti e dello staff e dà ulteriore visibilità al nostro movimento paralimpico».

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