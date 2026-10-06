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EVENTI IN PRIMO PIANO MARCHE

Marche, una regione da podio: a Roma la premiazione dell’eccellenza marchigiana e italiana

Diwww.laltrogiornale.it

Ott 6, 2026

ROMA – Si terrà domani (7 ottobre) a Roma, alle ore 17 nel Salone d’Onore del CONI al Foro Italico, la quarta edizione del premio “Marche, una regione da podio”.
L’evento consacra i personaggi che hanno portato in alto l’eccellenza marchigiana e quella italiana nel mondo attraverso la cultura, lo sport, l’imprenditoria e il giornalismo. Accanto alle numerose eccellenze marchigiane celebrate nel corso della serata, un Premio Speciale incorona un parterre internazionale: Lino Banfi, emblema della comicità e della cultura popolare italiana, recentemente protagonista in Il bar del cult e Oi vita mia; Gloria Guida, icona del cinema brillante e della commedia italiana d’autore, vista in Improvvisamente Natale e nella serie tv Gigolò per caso; e Tiziana Rocca, fondatrice e direttrice del Filming Italy Los Angeles, che nelle sue undici edizioni ha contribuito alla promozione del cinema italiano nel mondo, facendo attribuire tre stelle sulla Walk of Fame a Giancarlo Giannini, Gina Lollobrigida e, nel 2026, a Franco Nero.
I premiati nello spettacolo, nello sport e nella cultura marchigiana
Tra gli altri premiati figurano Susy Laude e Dino Abbrescia, una delle coppie più affiatate e brillanti del cinema e della televisione, a teatro con Come sedurre un femminista; Maria Grazia Cucinotta, attrice internazionale e produttrice di successo, interprete di recente in Esprimi un desiderio e Gli agnelli possono pascolare in pace; Enrico Brignano, a teatro con Bello di Mamma; e Roberto Napoletano, direttore del quotidiano Il Messaggero. Sul fronte istituzionale e sportivo saranno premiati Luciano Buonfiglio, presidente del CONI; Roberto Mancini, campione del calcio italiano e internazionale originario di Jesi; Guido Castelli, senatore e commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma; e Lisa Marzoli, giornalista, autrice e conduttrice Rai.
Il premio celebra anche gli sportivi e le società che rappresentano il territorio: Filippo Pavoni, atleta di Matelica protagonista nel nuoto; Alice e Francesco Pagliarini, campioni dell’atletica marchigiana; la SSC Ancona Calcio e l’Ascoli Calcio 1898 FC, due società storiche della tradizione sportiva regionale; l’ACSS Mondolfo C5; e, con un premio speciale, Francesco Borrelli, imprenditore protagonista del rilancio della Civitanovese Calcio. Nel campo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo e dell’impresa saranno inoltre premiati Andrea Agostini, presidente di Marche Film Commission; Andrea Brusa, caporedattore del Resto del Carlino di Ancona; Marta Paraventi, storica dell’arte; Giuseppe Cristini, giornalista e presidente dell’Associazione nazionale Città del Tartufo; il fotografo Guido Picchio; l’imprenditore Giuseppe Casali; l’architetto Filiberto Andreoli; l’orafa Maria Marchegiani; Silvano Ascani; il ristoratore di Portonovo Marcello; e il regista Paolo Consorti, che ha diretto anche Franco Nero. Un premio alla memoria sarà dedicato a Jimmy Fontana, interprete e autore della musica italiana legato alle Marche, che sarà ritirato dal figlio Luigi.
Conduzione e organizzazione della serata del 7 ottobre
A presiedere “Marche, una Regione da Podio 2026” è Angelo Mellone, giornalista, scrittore, autore televisivo e direttore dell’Intrattenimento Day Time della Rai. A condurre la serata saranno Alvin Crescini e Melissa Di Matteo, mentre la firma autoriale della manifestazione è affidata all’autore e sceneggiatore Dario Di Gennaro e l’immagine del premio è curata dall’architetto Paola Sessa. La serata è stata pensata da Vladimiro Riga insieme a Giampiero Feliciotti, presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, per mettere in luce, attraverso le persone, il volto più rappresentativo delle Marche. L’appuntamento è per mercoledì 7 ottobre 2026, alle ore 17.00, nel Salone d’Onore del CONI al Foro Italico di Roma.

 

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