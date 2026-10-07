Trionfo per le Marche al Trofeo Coni 2026: la regione conquista l’oro nei giochi e sport tradizionali della Figest

ANCONA – Straordinario successo per la rappresentativa delle Marche all’undicesima edizione del Trofeo CONI 2026, la più grande manifestazione multisportiva italiana riservata agli Under 14, andata in scena quest’anno in Puglia.

Protagonisti assoluti della competizione sono stati i giovani talenti impegnati nella sezione promossa dalla FIGeST Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Nelle avvincenti gare della “combinata”, che hanno visto le squadre giovanili darsi battaglia in prove di lancio della ruzzola, disc golf e freccette, ad avere la meglio è stata proprio la compagine marchigiana, formata dai maceratesi Andrea Micarelli, Andrea Menghini, Diego Lucarini e dall’ascolano Alessandro Simonetti – accompagnati dal tecnico Corrado Straini e dalla delegata regionale FIGeST Catia Luciani – che è stata capace di sbaragliare la concorrenza nazionale e di conquistare un meritatissimo primo posto assoluto e la medaglia d’oro.

Il podio delle sfide dedicate ai giochi e agli sport tradizionali si completa con la medaglia d’argento conquistata dal Trentino e con il bronzo dell’Emilia Romagna. A seguire, nella classifica generale per regioni, si sono posizionate nell’ordine: la Campania al quarto posto, il Lazio al quinto, il Veneto al sesto, l’Umbria al settimo, la Valle d’Aosta all’ottavo, la Toscana al nono e la Sicilia al decimo.

Grande la soddisfazione espressa dai vertici della Federazione e dai referenti territoriali per una vittoria che premia non solo l’aspetto agonistico, ma soprattutto l’impegno nella trasmissione delle radici e della cultura popolare attraverso lo sport.

“Il Trofeo CONI si conferma ogni anno una straordinaria festa di sport, lealtà e aggregazione giovanile – dichiara il presidente nazionale della FIGeST, Enzo Casadidio –. Vedere così tanti ragazzi cimentarsi con entusiasmo nelle nostre discipline tradizionali, facendosi custodi del nostro patrimonio culturale, è la testimonianza più bella del lavoro che la Federazione sta portando avanti sul territorio con le scuole e le società sportive”.

Entusiasta anche il vicepresidente vicario della FIGeST, Valerio Vitellozzi, che ha accompagnato e guidato direttamente la delegazione federale durante le giornate di gara in terra pugliese: “È stata un’esperienza magnifica e altamente formativa. I ragazzi hanno dimostrato una concentrazione e uno spirito di squadra eccezionali, affrontando ogni prova tecnica con grande maturità e rispetto dei valori sportivi”.

Parole di profondo orgoglio e felicità arrivano inoltre dalla delegata FIGeST Marche, Catia Luciani, presente all’edizione 2026: “Questo primo posto ripaga i ragazzi e tutto il movimento regionale del grande impegno profuso. Portare le Marche sul tetto d’Italia in una competizione così prestigiosa è motivo di immensa gioia per tutti noi”.

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