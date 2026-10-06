L’efficace sinergia tra i Carabinieri di Monte San Vito e il Nor di Jesi porta al sequestro di cocaina e hashish

JESI – Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Jesi — finalizzati a prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e a tutelare la vivibilità e il decoro delle aree pubbliche — i Carabinieri della Stazione di Monte San Vito, con il tempestivo supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) di Jesi, hanno portato a termine un’importante operazione anti-droga che ha consentito di intercettare e reprimere sul nascere un’attività di spaccio tra i Comuni di Monte San Vito e Chiaravalle.

L’intervento è stato condotto nel pomeriggio di ieri 05 ottobre grazie alla profonda conoscenza del territorio e al costante monitoraggio svolto dai militari della locale Stazione. In particolare, durante un servizio d’osservazione nella frazione Borghetto di Monte San Vito, l’attenzione dei Carabinieri è stata attratta dai movimenti sospetti da parte di un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, avvicinatosi con disinvoltura nei pressi di un esercizio pubblico a due soggetti, ha ceduto loro rapidamente un involucro per poi allontanarsi a bordo della propria autovettura. In questa fase si è rivelata fondamentale la stretta sinergia operativa e il perfetto coordinamento tattico tra i Carabinieri di Monte San Vito e l’aliquota del N.O.R. di Jesi: le pattuglie hanno mantenuto un dispositivo di monitoraggio discreto e continuo, agganciando il veicolo lungo le arterie di collegamento e bloccandolo in piena sicurezza nel vicino Comune di Chiaravalle.

I successivi controlli e le immediate perquisizioni hanno confermato il quadro indiziario: l’uomo è stato infatti trovato in possesso di due dosi di cocaina (pari a 1,24 grammi) e tre dosi di hashish (pari a 10,15 grammi). Le operazioni di perquisizione sono state estese presso l’abitazione del fermato, all’interno della quale i Carabinieri hanno rintracciato un 20enne conoscente del fermato, trovato in possesso di ulteriori 3 grammi di hashish, anch’essi posti sotto sequestro.

Al termine delle attività, il 40enne è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il giovane 20enne è stato segnalato alla Prefettura per uso personale.

L’esito dell’operazione evidenzia ancora una volta la capillare ed efficace presenza dell’Arma dei Carabinieri anche nei centri minori della provincia di Ancona, dimostrando come la perfetta integrazione tra le Stazioni locali e i reparti d’intervento rapido rappresenti un presidio fondamentale per garantire risposte immediate, tutela della sicurezza pubblica e contrasto al degrado urbano.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino all’eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna, nel rispetto dei principi costituzionali.

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