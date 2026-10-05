Un rimorso di coscienza, a Mondolfo la presentazione ufficiale del libro

Il 10 ottobre alle ore 17.30, presso il Salone Aurora nel Complesso Monumentale di Sant’Agostino
MONDOLFO – In un momento così difficile per le guerre nel mondo, Giuseppe Montanari ha scritto un libro che riapre le coscienza soprattutto delle persone che hanno vissuto da noi la guerra, mentre i giovani hanno la possibilità, leggendo il libro ” Un rimorso di coscienza” di avere importanti e significativi momenti di riflessione.
Il libro, edito da BESTEDITORE di Ancona, verrà presentato sabato 10 ottobre , alle 17,30, nel “Salone Aurora” nel complesso monumentale di Sant’Agostino a Mondolfo, in provincia di Pesaro-Urbino.
Il romanzo è ambientato durante gli ultimi anni del “fascismo” e della guerra culminante col passaggio del fronte del 18 agosto 1944 sul nostro territorio.
Il personaggio principale del romanzo è Manfred Steiner che arriva in Italia grazie a una borsa di studio grazie alla cooperazione tra il regime fascista e la Germania nazista.
Manfred vuole realizzare un sogno: dedicarsi all’arte e alla cultura. Gli eventi della guerra finiranno però per cambiare radicalmente il corso della sua vita. Purtroppo si troverà a combattere una battaglia ancora più difficile e ritornando in Italia da militare sarà costretto ad affrontare la prova più dura, mettendo a rischio la propria vita per salvare quella delle persone a lui care.
Nel libro trovano attenzione da parte di Giuseppe Montanari, donne, uomini e bambini, colpiti non solo psicologicamente, ma anche materialmente, dalla violenza della guerra.
L’accesso alla presentazione è libero e aperto a tutti.
INFORMAZIONI SULL’EVENTO
Presentazione del libro: Un rimorso di coscienza
Autore: Giuseppe Montanari
Editore: BEST Editore – Ancona
Data: sabato 10 ottobre
Ora: 17.30
Luogo: Salone Aurora – Complesso Monumentale di Sant’Agostino
Località: Mondolfo (PU)
Ingresso: libero
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