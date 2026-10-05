“Un caffè con il Sindaco”: dopo la pausa estiva ripartono gli incontri nei quartieri di Fano

Mercoledì 7 ottobre tappa a Centinarola. Serfilippi incontra i cittadini al Bar Franco da Omar, dalle 9 alle 11

FANO – Dopo la pausa estiva tornano gli appuntamenti con “Un caffè con il Sindaco”, il percorso di ascolto e confronto diretto con i cittadini promosso dal sindaco di Fano Luca Serfilippi.

Mercoledì 7 ottobre, dalle 9 alle 11, l’iniziativa ripartirà da Centinarola, presso il Bar Franco da Omar, in via Brigata Messina 94.

L’obiettivo resta quello di creare occasioni semplici e informali di dialogo nei quartieri, permettendo ai cittadini di incontrare direttamente il Sindaco, porre domande, avanzare proposte e segnalare esigenze legate alla vita quotidiana della città.

«Dopo la pausa estiva riprendiamo questi incontri perché vogliamo continuare a stare tra le persone e nei quartieri», sottolinea Serfilippi. «Il confronto diretto resta uno degli strumenti più utili per comprendere problemi, priorità e aspettative. Un caffè diventa così un’occasione concreta per ascoltarsi, scambiarsi idee e raccogliere indicazioni utili per il lavoro dell’Amministrazione».

L’incontro è aperto a tutti e non è necessaria prenotazione.

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