Parità di genere? Usarci Marche è già molto più avanti

ANCONA – Se ne parla da anni. Molti ne discutono, ma pochi trasformano le parole in scelte concrete. Usarci Marche, associazione di categoria degli agenti e rappresentanti di commercio marchigiani, ha compiuto un passo deciso verso una reale parità di genere, eleggendo il nuovo Consiglio Direttivo (2026-2030). Sono ben sette le donne su dieci componenti, tra cui la responsabile della segreteria.

«Si tratta di un passo avanti importante e concreto verso l’uguaglianza di genere e l’innovazione nel settore – dichiara con soddisfazione il presidente Mauro Ristè –. La composizione del nuovo Consiglio riflette un significativo cambiamento culturale e rappresenta un impegno preciso per rafforzare la presenza femminile in un comparto tradizionalmente a prevalenza maschile».

Il risultato valorizza il contributo delle donne nella leadership e nei processi decisionali dell’associazione e si inserisce in un progetto più ampio, volto a riconoscere e sostenere il ruolo femminile all’interno della categoria.

Ogni persona, con la propria professionalità, esperienza e sensibilità, rappresenta una risorsa unica. Sono proprio le competenze, le capacità e le storie individuali a rendere forte e innovativa una realtà associativa.

Un impegno concreto per il futuro

«Ci proponiamo di lavorare attivamente – prosegue Mauro Ristè – per promuovere iniziative dedicate all’inclusione e al supporto delle donne nel settore. Il futuro della nostra professione non può prescindere da una rappresentanza equilibrata e da una maggiore attenzione alle esigenze femminili».

L’obiettivo è costruire un ambiente nel quale ogni voce possa essere ascoltata e ogni talento valorizzato. La diversità e la pluralità sono strumenti indispensabili per affrontare le sfide di un settore strategico che, dati alla mano, contribuisce a movimentare circa un quarto del Pil nazionale.

Mettere in comune idee, competenze ed esperienze significa diventare protagonisti della propria attività e contribuire concretamente al futuro della professione. Gli agenti di commercio, con la loro professionalità e il loro quotidiano rapporto con il mercato, rappresentano una componente essenziale del sistema economico.

Per andare lontano, però, l’elemento decisivo resta sempre la persona: con la propria esperienza, il percorso compiuto e gli ostacoli superati.

Media e tecnologia, da soli, non bastano a fare la differenza. Sono le persone, con le loro risorse, la loro creatività e la capacità di mettersi in gioco, a trasformare gli strumenti in opportunità.

Essere nell’era digitale non significa annullarsi né dimenticare la propria identità. Al contrario, significa utilizzare il cambiamento per valorizzare ancora di più la propria unicità.

Usarci Marche guarda quindi avanti con determinazione, consapevole che una maggiore presenza femminile porterà nuove idee, prospettive innovative e ulteriore energia allo sviluppo della categoria.

Insieme per un futuro migliore. Uniti Senza Alcuna Remora, Costruiamo Innovazione.

www.usarcimarche.com – info@usarcimarche.com

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