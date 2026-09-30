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A Montefabbri ultimo fine settimana per “Trame Comuni”: un successo di pubblico per la mostra di incisioni storiche

Diwww.laltrogiornale.it

Set 30, 2026

MONTEFABBRI – Volge al termine questo fine settimana la mostra “Trame Comuni”, ospitata nella suggestiva cornice della Sala della Torre Portaia a Montefabbri. C’è tempo fino a domenica 4 ottobre per ammirare una straordinaria selezione di incisioni storiche dal XVI al XVIII secolo dedicate alle Marche e al territorio di Pesaro e Urbino, un’esposizione che nel corso delle settimane ha saputo conquistare il cuore di un pubblico numeroso ed entusiasta. La mostra resterà aperta nelle giornate di sabato e domenica dalle 15:00 alle 19:00.

La giornata di domenica vedrà la partecipazione speciale dei curatori della mostra, Aldo Tenedini e Samuel Filippini, che saranno presenti in sala per accogliere i visitatori, guidarli tra le opere e svelare i segreti e i contesti storici dei capolavori esposti. Un grazie speciale a Gianfranco Filippini per l’allestimento della mostra.

Il grande successo di questa iniziativa culturale è il frutto di una sinergia preziosa . I curatori desiderano esprimere un ringraziamento profondo e speciale a Silvia Mari e Linda Giovannelli: senza la loro passione, la loro impeccabile cura organizzativa e il loro instancabile lavoro anche dietro le quinte, l’evento non avrebbe mai potuto raggiungere una così buona riuscita .

Questo fine settimana rappresenta dunque l’ultima occasione per fruire di un evento culturale di alto profilo. In ogni caso, anche quando i battenti della mostra si saranno chiusi, una gita nel borgo incantato di Montefabbri rimarrà sempre un’esperienza che vale la pena vivere, capace di regalare bellezza e suggestione in ogni momento dell’anno. Vi aspettiamo numerosi e vi ringraziamo per la vostra visita.

 

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