San Lorenzo in Campo ospita il XXIV Campionato Centro Italia di Braccio di Ferro: appuntamento sabato 3 ottobre al Pala Campus

SAN LORENZO IN CAMPO – Grande appuntamento con lo sport di livello nazionale a San Lorenzo in Campo. Sabato 3 ottobre 2026, la nostra comunità e la nuova struttura del Pala Campus ospiteranno la XXIV edizione del Campionato Centro Italia di Braccio di Ferro, una competizione di grande rilievo promossa dalla Armwrestling Federation Italy (Sezione Braccio di Ferro Italia) capitanata dal presidente Claudio Rizza.

Si tratta di uno storico esordio: è infatti la prima volta in assoluto che questa disciplina approda nella provincia di Pesaro e Urbino. L’evento vedrà sfidarsi tanti atleti e campioni di altissimo livello, tra cui figure di spicco come Daniele Sircana – responsabile della formazione nazionale – e Roberto Tognetti, in preparazione per i prossimi Campionati Mondiali di fine ottobre in India. Saranno presenti anche il Direttivo Nazionale e Katia Crucitti, responsabile mondiale degli arbitri, oltre a numerosi giovani atleti.

“Siamo orgogliosi e felici di accogliere per la prima volta nel nostro territorio e nella nostra provincia una manifestazione sportiva di rilievo nazionale come il Campionato Centro Italia di Braccio di Ferro – dichiara il Sindaco Davide Dellonti.

Ospitare un evento di questa portata al Pala Campus dimostra ancora una volta l’importanza e il valore strategico delle nostre nuove strutture sportive. Questo impianto è stato pensato e realizzato proprio per essere un punto di riferimento non solo per l’attività motoria quotidiana dei nostri ragazzi e giovani tramite il lavoro meritorio di scuole ed associazioni sportive, ma anche come catalizzatore per eventi di grande attrazione, capaci di dare visibilità e impulso a San Lorenzo in Campo.

Investire nelle strutture sportive significa investire nella salute, nella socialità e nella promozione del nostro territorio. Ringrazio la federazione nazionale per aver scelto San Lorenzo in Campo, in particolare il presidente Claudio Rizza ed il referente locale Giorgio Antognoli del Team Ager Gallicus per questa giornata di grande sport ed avvincente competizione.”

Le competizioni avverranno al Pala Campus di San Lorenzo in Campo, in via Pietro Nenni, a partire dalle ore 14:00 di sabato 3 ottobre 2026.

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