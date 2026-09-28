Una delegazione di giovanissimi atleti marchigiani in partenza per il Trofeo Coni 2026

In 206 dalle Marche alla Puglia per il più importante evento di sport giovanile

ANCONA – Sembra ieri e invece è già trascorso un anno. E, come 12 mesi fa, oggi pomeriggio la Sala Terzo Censi del CONI Marche si è riempita di giovani atleti in festa. Si tratta degli Under 14 con i loro accompagnatori, per un totale di 206 persone, in procinto di partire per la finale dell’undicesimo Trofeo CONI, in programma dal 4 al 7 ottobre in Puglia.

Ad accoglierli l’abbraccio e l’incoraggiamento del Presidente del CONI Marche, Fabio Luna, insieme alle massime Autorità Regionali e sportive del territorio. “Un appuntamento ricorrente che tutti sentiamo moltissimo, ogni anno mi emoziono come la prima volta – così il numero uno del CONI regionale – Il Trofeo CONI ricorda una mini Olimpiade, aperta a giovani fra 10 e 14 anni, ai quali abbiamo voluto dare, anche quest’anno, un saluto di incoraggiamento. Un ringraziamento speciale va alla Regione Marche, sempre vicina nella promozione della cultura sportiva come fonte di valori guida nella vita e di benessere psicofisico. Ringrazio tutte le Federazioni sportive e le Discipline Associate che hanno consentito la riuscita di una tale manifestazione, che coinvolge quasi 5mila persone, numeri davvero significativi”.

All’abbraccio di Luna si sono aggiunti quello del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e quello dell’Assessore Regionale allo Sport, Tiziano Consoli. Entrambi si sono soffermati sul valore formativo ed educativo di questo evento: “E’ sempre una grande emozione partecipare a questa cerimonia – le parole del Governatore – Un momento di saluto che sia di buon auspicio per le società e gli atleti. Un augurio che non riguarda soltanto il risultato agonistico ma soprattutto la crescita morale e psicologica di tutti questi giovanissimi sportivi. Il Trofeo CONI è la festa dei valori dello sport, una manifestazione bellissima che, dopo l’edizione del 2017, speriamo di poter riportare presto nella nostra regione”

Nel dettaglio, la delegazione marchigiana quest’anno è composta da 155 atleti, 47 accompagnatori e 4 dirigenti in rappresentanza del CONI Marche. Le Federazioni sportive che fanno parte della delegazione sono 30, a cui si aggiungono 3 Discipline Sportive Associate.

Il Trofeo Coni 2025 è una manifestazione che gode della collaborazione degli Organismi Sportivi del CONI e ha l’intento di valorizzare l’attività sportiva nel suo complesso, dando risalto a momenti essenziali di una competizione, fatta di sano agonismo, vittorie e sconfitte, elementi fondamentali per un percorso di crescita individuale e sportiva, soprattutto per i più giovani. L’obiettivo dell’evento è infatti quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della gara facendo loro acquisire sicurezza, abituandoli a vivere lo sport in modo sano e, in più, preparandoli a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati