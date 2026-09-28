Quarantotto nuovi Carabinieri arrivati negli ultimi mesi nei reparti territoriali della provincia di Ancona

ANCONA – Nella mattinata odierna presso la Caserma Cortecci di via della Montagnola ad Ancona, sede del Comando Provinciale Carabinieri, il Comandante Colonnello Roberto Di Costanzo ha tenuto a rapporto 23 Carabinieri neo giunti in forza ai reparti territoriali della Provincia. Un altro gruppo di 25 Carabinieri sarà ricevuto nei prossimi giorni.

I neo giunti appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri, provenienti da altre parti d’Italia sono stati destinati a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle Stazioni presenti in tutto il territorio provinciale, anche in virtù di una manovra d’impiego disposta dal Comando Generale dell’Arma proprio col fine di irrobustire gli assetti preposti al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati. Il Comandante provinciale ha illustrato le linee guida finora sviluppate per assicurare vicinanza e sicurezza ai cittadini e i compiti che le donne e gli uomini dei Carabinieri saranno chiamati a svolgere, descrivendo anche le caratteristiche delle nuove realtà territoriali con cui d’ora in poi si dovranno necessariamente confrontare.

Il Colonnello Di Costanzo nel dare il benvenuto ai neo giunti Carabinieri ha voluto sottolineare come l’umanità e l’empatia verso le persone e le comunità della Provincia siano caratteristiche fondamentali e irrinunciabili per un Carabiniere, in quanto l’Arma ha da sempre la responsabilità di essere baluardo della legalità e della presenza dello Stato, nonché punto di riferimento per i cittadini anche nel centro abitato più remoto.

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