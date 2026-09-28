Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Quarantotto nuovi Carabinieri arrivati negli ultimi mesi nei reparti territoriali della provincia di Ancona

Diwww.laltrogiornale.it

Set 28, 2026

ANCONA – Nella mattinata odierna presso la Caserma Cortecci di via della Montagnola ad Ancona, sede del Comando Provinciale Carabinieri, il Comandante Colonnello Roberto Di Costanzo ha tenuto a rapporto 23 Carabinieri neo giunti in forza ai reparti territoriali della Provincia. Un altro gruppo di 25 Carabinieri sarà ricevuto nei prossimi giorni.

I neo giunti appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti e Appuntati e Carabinieri, provenienti da altre parti d’Italia sono stati destinati a rafforzare gli organici delle Aliquote Radiomobili, della Tenenza di Falconara Marittima e delle Stazioni presenti in tutto il territorio provinciale, anche in virtù di una manovra d’impiego disposta dal Comando Generale dell’Arma proprio col fine di irrobustire gli assetti preposti al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati. Il Comandante provinciale ha illustrato le linee guida finora sviluppate per assicurare vicinanza e sicurezza ai cittadini e i compiti che le donne e gli uomini dei Carabinieri saranno chiamati a svolgere, descrivendo anche le caratteristiche delle nuove realtà territoriali con cui d’ora in poi si dovranno necessariamente confrontare.

Il Colonnello Di Costanzo nel dare il benvenuto ai neo giunti Carabinieri ha voluto sottolineare come l’umanità e l’empatia verso le persone e le comunità della Provincia siano caratteristiche fondamentali e irrinunciabili per un Carabiniere, in quanto l’Arma ha da sempre la responsabilità di essere baluardo della legalità e della presenza dello Stato, nonché punto di riferimento per i cittadini anche nel centro abitato più remoto.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controlli notturni dei Carabinieri di Fabriano per la sicurezza stradale, denunciato un automobilista

Set 28, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Ad Ancona si respira meglio con l’Associazione italiana bronchiettasie / VIDEO

Set 26, 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Una persona soccorsa nel pomeriggio alla Grotta Azzurra

Set 26, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Quarantotto nuovi Carabinieri arrivati negli ultimi mesi nei reparti territoriali della provincia di Ancona

28 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controlli notturni dei Carabinieri di Fabriano per la sicurezza stradale, denunciato un automobilista

28 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Ad Ancona si respira meglio con l’Associazione italiana bronchiettasie / VIDEO

26 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Una persona soccorsa nel pomeriggio alla Grotta Azzurra

26 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.