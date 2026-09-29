“Dal Balcone delle Meraviglie”, un film dedicato a Carlo Iacomucci

URBINO – È in lavorazione il primo Biopic dedicato al maestro Carlo Iacomucci, dal titolo “Dal balcone delle meraviglie – tra la poesia e la realtà”. Il biopic, abbreviazione dall’inglese di biographical motion picture, è un film biografico che racconta la vita di un personaggio.

Il film, della durata di circa 40 minuti, intende illustrare, conservare e promuovere la storia artistica ed umana dell’affermato artista marchigiano che è annoverato tra i principali incisori a livello nazionale.

La sua poetica è saldamente legata al mondo marchigiano.

Nelle opere dell’urbinate Iacomucci prevalgono forti simbolismi sia nell’ incisione che nella pittura. L’ incisione, è la prima ricerca dell’artista che “quando non incide dipinge”.

L’opera ha già ottenuto importanti patrocini, da parte di Enti territoriali e Culturali.

L’ideazione e la regia sono di Roberto Rossini, di Urbino, mentre Mauro Santini , affermato regista pesarese, si occupa delle riprese, della fotografia, del sonoro e del montaggio.

Il Biopic vede la partecipazione di: Giorgio Calcagnini rettore università di Urbino, prof. Lucia Nonni dirigente Scuola del Libro Urbino, Prof. Gualtiero De Santi, Prof. Andrea Carnevali critico d’arte, Prof. Elisabetta Pigliapoco poetessa e Maria Grazia Focanti pittrice.

Hanno collaborato al progetto: Susanna Galeotti per la grafica, Simona Denti per la cura dell’edizione, Oliviero Gessaroli per organizzazione, diffusione e stampa e Gualtiero De Santi per la supervisione.

Ricordiamo che Iacomucci ha esposto in numerose mostre sia all’Estero che in Italia. Era presente anche alla 54ma Biennale di Venezia per Regioni nel 2011e ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti. Il Maestro, che è anche Cavaliere della Repubblica per meriti artistici-culturali, è stato insignito del premio “Marchigiano dell’anno” nel 2014 e ha ottenuto il Premio Pegaso da parte dall’Istituto Superiore della Sanità. Inoltre è stato uno dei fondatori della Galleria d’Arte Contemporanea della Fondazione “Il Pellicano” dei Trasanni di Urbino ed ha insegnato in Accademie e Scuole Artistiche per oltre trentacinque anni.

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