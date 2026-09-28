Controlli notturni dei Carabinieri di Fabriano per la sicurezza stradale, denunciato un automobilista

FABRIANO – Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio e di prevenzione sulla sicurezza stradale condotta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona. In piena notte, intorno alle 02:00, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fabriano, durante il servizio perlustrativo ha intercettato e sottoposto a controllo un’autovettura in transito lungo una delle strade del centro abitato. Alla guida del veicolo si trovava un giovane 22enne residente in un comune limitrofo.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo uno “spinello” contenente hashish. Invitato a sottoporsi all’accertamento tossicologico previsto, il conducente ha opposto rifiuto, condotta che ha comportato la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici per accertare la guida sotto l’influsso di droghe. Contestualmente, il giovane è stato sottoposto ad alcoltest, risultando positivo con un tasso alcolemico pari a 0,58 g/l, con conseguente sanzione amministrativa per guida sotto l’influenza dell’alcool.

I Carabinieri hanno proceduto all’immediato ritiro della patente di guida e alla segnalazione del giovane alla Prefettura di Ancona quale assuntore di sostanze stupefacenti. L’intervento odierno dei Carabinieri di Fabriano conferma l’importanza del costante presidio dell’Arma a tutela della sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale al fine di prevenire comportamenti irresponsabili che spesso sono una delle cause degli incidenti stradali.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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