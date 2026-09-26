Operazione antidroga dei Carabinieri di Osimo, arrestato trentacinquenne e sequestrate circa 100 dosi di cocaina

SANTA MARIA NUOVA – Nell’ambito delle incessanti attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia Carabinieri di Osimo hanno portato a termine un’importante operazione di servizio che ha condotto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino di origini straniere.

L’intervento è il frutto di un articolato servizio di osservazione condotto sul territorio dai Carabinieri, i quali hanno individuato e monitorato con costante attenzione i movimenti di un 35enne, originario dell’Albania, già noto alle forze di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

Nella mattinata l’uomo, alla guida di un’autovettura, è stato notato nel territorio del comune di Maiolati Spontini fermarsi e occultare all’interno della vegetazione alcuni involucri – subito dopo recuperati – contenenti complessivamente 55 grammi di cocaina, già suddivisi in 81 dosi. L’uomo ha ripreso velocemente la marcia a bordo del suo veicolo ed è stato fermato poco dopo nel territorio di Santa Maria Nuova (AN), in località Torre.

La successiva perquisizione personale e veicolare, eseguita d’iniziativa dagli operanti, ha confermato il quadro investigativo portando al rinvenimento e al sequestro di ulteriori 15 dosi di cocaina per complessivi 10 grammi. Complessivamente, l’efficace azione dell’Arma ha sottratto al mercato illecito 96 dosi di cocaina per un peso totale di 65 grammi.

L’uomo dichiarato in stato di arresto e su disposizione della competente Autorità Giudiziaria è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ancona. L’operazione odierna testimonia ancora una volta come la costante presenza delle pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sul territorio costituiscono un efficace strumento di presidio a tutela della collettività contro l’odioso e sempre più diffuso fenomeno del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Si precisa che la persona arrestata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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