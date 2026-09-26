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CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controllo del territorio: i Carabinieri di Fabriano sequestrano armi da taglio e denunciano una persona

Diwww.laltrogiornale.it

Set 26, 2026

FABRIANO — Nell’ambito delle quotidiane attività volte a garantire il capillare controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini, i militari della Compagnia Carabinieri di Fabriano hanno portato a termine un’efficace operazione di prevenzione.

In orario pomeridiano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile in servizio di pattuglia hanno proceduto d’iniziativa al controllo di un’autovettura condotta da un 35enne residente in un comune del fabrianese, già noto alle forze di polizia.

La prontezza operativa dell’equipaggio ha spinto i Carabinieri a eseguire una perquisizione veicolare, nel corso della quale sono stati rinvenuti nell’abitacolo due coltelli a scatto con lame rispettivamente di 7 cm e 9 cm e altri attrezzi.

Non avendo il conducente alcun giustificato motivo per il trasporto e il porto di tali coltelli, i militari hanno proceduto al loro sequestro penale e l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’operazione odierna evidenzia il costante impegno dell’Arma nel presidiare la comunità locale e nell’intercettare tempestivamente situazioni di potenziale pericolo.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

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