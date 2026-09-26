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Controllo del territorio ad Ancona: la professionalità dei Carabinieri garantisce la sicurezza in centro

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Set 26, 2026

ANCONA – Nelle prime ore del mattino, un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ancona è intervenuto nella centralissima Piazza Roma per un capillare controllo di prevenzione.

I militari di pattuglia, infatti, nel transitare per le vi del centro storico, hanno notato la presenza di un giovane che in stato di ebbrezza stava urlando. I militari si sono avvicinati per un controllo e hanno fermato un 20enne, di origini straniere, in stato di alterazione alcolica.

Alla richiesta di esibire i documenti, il giovane si è rifiutato di fornire le proprie generalità, opponendo una viva resistenza fisica e rivolgendo frasi oltraggiose agli operanti per sottrarsi alle verifiche del caso. L’equipaggio è riuscito a contenere l’atteggiamento aggressivo del soggetto in piena sicurezza, conducendolo presso la sede della Compagnia Carabinieri.

L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale ed è stato sanzionato per ubriachezza. L’intervento testimonia ancora una volta la capacità di intervento e la rapidità dell’azione da parte delle donne e degli uomini dell’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità e della quiete pubblica.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

 

 

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