Ad Ancona si respira meglio con l’Associazione italiana bronchiettasie / VIDEO

Di MASSIMO CORTESE
ANCONA – All’interno della III Edizione del Festival Extra Salute di Ancona, il contenitore che propone e approfondisce la ricerca del buon vivere in tutte le sue sfaccettature, l’Associazione Italiana Bronchiettasie (AIB) si è ricavata uno spazio di tutto rispetto.
Presso la Sala Boxe della Mole Vanvitelliana, l’Insegnante di Yoga Azzurra Innamorati, che gestisce una scuola a Perugia, ha tenuto una lezione finalizzata a favorire la corretta respirazione.
L’iniziativa parte dal percorso che AIB, nata nel 2019, ha sempre proposto ai propri iscritti, che si trovano a dover affrontare le tante criticità incontrate con la propria salute. In particolare, nel lungo periodo del Covid, AIB ha dato vita all’organizzazione online delle lezioni di Yoga, peraltro seguitissime.
Ad Ancona si è pensato di replicare, questa volta in presenza, soprattutto alla luce della ritrovata normalità.
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