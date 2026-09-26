Una persona soccorsa nel pomeriggio alla Grotta Azzurra

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nella zona della Grotta Azzurra, ad Ancona, per soccorrere una persona.

Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Ancona ed il nucleo sommozzatori.

L’uomo è stato raggiunto dal personale dei Vigili del fuoco e sanitario e trasportato via terra fino alla sommità del sentiero, per poi essere trasferito in ambulanza all’ospedale.

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