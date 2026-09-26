Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Una persona soccorsa nel pomeriggio alla Grotta Azzurra

Diwww.laltrogiornale.it

Set 26, 2026

ANCONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio nella zona della Grotta Azzurra, ad Ancona, per soccorrere una persona.
Sul posto sono intervenuti la squadra dei Vigili del fuoco di Ancona ed il nucleo sommozzatori.

L’uomo è stato raggiunto dal personale dei Vigili del fuoco e sanitario e trasportato via terra fino alla sommità del sentiero, per poi essere trasferito in ambulanza all’ospedale.

 

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Ad Ancona si respira meglio con l’Associazione italiana bronchiettasie / VIDEO

Set 26, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controllo del territorio: i Carabinieri di Fabriano sequestrano armi da taglio e denunciano una persona

Set 26, 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Operazione antidroga dei Carabinieri di Osimo, arrestato trentacinquenne e sequestrate circa 100 dosi di cocaina

Set 26, 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO VIDEO

Ad Ancona si respira meglio con l’Associazione italiana bronchiettasie / VIDEO

26 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
ANCONA CRONACA IN PRIMO PIANO

Una persona soccorsa nel pomeriggio alla Grotta Azzurra

26 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controllo del territorio: i Carabinieri di Fabriano sequestrano armi da taglio e denunciano una persona

26 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Operazione antidroga dei Carabinieri di Osimo, arrestato trentacinquenne e sequestrate circa 100 dosi di cocaina

26 Settembre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.