A Fano incidente tra auto e bicicletta all’incrocio tra via Soncino e via Pertini

FANO – Un’auto ed una bicicletta sono rimaste coinvolte in un incidente all’intersezione tra via Soncino e via Pertini.

La ciclista, una donna fanese nata nel 1967, proveniva dal controviale di via Soncino e stava attraversando sulle strisce pedonali. La Kia Picanto, condotta da un uomo fanese nato nel 1949, percorreva via Pertini in direzione della rotatoria di Sant’Orso.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso in codice giallo. La viabilità è stata ripristinata in breve tempo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati