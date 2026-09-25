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CRONACA FANO IN PRIMO PIANO

A Fano incidente tra auto e bicicletta all’incrocio tra via Soncino e via Pertini

Diwww.laltrogiornale.it

Set 25, 2026

FANO – Un’auto ed una bicicletta sono rimaste coinvolte in un incidente all’intersezione tra via Soncino e via Pertini.

La ciclista, una donna fanese nata nel 1967, proveniva dal controviale di via Soncino e stava attraversando sulle strisce pedonali. La Kia Picanto, condotta da un uomo fanese nato nel 1949, percorreva via Pertini in direzione della rotatoria di Sant’Orso.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso in codice giallo. La viabilità è stata ripristinata in breve tempo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

 

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