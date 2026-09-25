La Nazionale italiana al Centro Giulio Onesti prima di Italia-Belgio

Nel giorno di Italia-Belgio la Nazionale fa tappa al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, dove Cimas gestisce ristorazione e bar. A Tirrenia, invece, il servizio accompagna le attività delle Nazionali che utilizzano il centro, compresa l’Under 21

URBANIA – Prima del fischio d’inizio ci sono le ore della preparazione. Allenamento, recupero, organizzazione, riposo e alimentazione. Tutto ciò che normalmente rimane fuori dal tabellino di una partita, ma che nello sport di alto livello contribuisce a costruire la prestazione.

Nel giorno di Italia-Belgio, gara che apre il cammino degli Azzurri nella UEFA Nations League 2026/27, la Nazionale italiana e il suo staff fanno tappa al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, una delle principali strutture dello sport italiano, dove il servizio di ristorazione e bar è affidato a Cimas Ristorazione.

Una presenza che assume un significato particolare anche per le Marche. La sfida dell’Olimpico segna infatti il ritorno in una gara ufficiale di Roberto Mancini, nato a Jesi, sulla panchina della Nazionale. Da una parte il commissario tecnico marchigiano, dall’altra una società nata e cresciuta a Urbania, nel territorio di Pesaro e Urbino: due percorsi differenti che dalle Marche sono arrivati ai vertici dello sport nazionale.

Per gli atleti, l’alimentazione rappresenta una componente sempre più integrata nella preparazione. Qualità delle materie prime, equilibrio nutrizionale, sicurezza alimentare, organizzazione dei pasti e capacità di rispondere alle esigenze specifiche degli sportivi sono diventati elementi strutturali del lavoro quotidiano delle squadre e delle Federazioni.

È in questo spazio, spesso lontano dai riflettori, che si è sviluppato negli anni il rapporto tra Cimas Ristorazione e il sistema sportivo italiano.

La società marchigiana gestisce i servizi di ristorazione nei tre Centri di Preparazione Olimpica del CONI: “Giulio Onesti” di Roma, “Bruno Zauli” di Formia e CPO di Tirrenia. Proprio Tirrenia è una delle strutture nelle quali passa anche il percorso della Nazionale Under 21: quando gli Azzurrini vi svolgono allenamenti, ritiri e attività di preparazione, usufruiscono dei servizi del Centro, compresa la ristorazione. Un rapporto che porta Cimas a essere parte della quotidianità dello sport federale, a contatto con atleti, tecnici e staff.

«Lo sport di alto livello richiede competenze che vanno ben oltre ciò che accade durante la gara – sottolinea Denis Sansuini, co-titolare di Cimas Ristorazione –. L’alimentazione è parte di questo sistema e lavorare nei Centri di Preparazione Olimpica significa confrontarsi quotidianamente con esigenze precise, tempi rigorosi e standard elevati. Per Cimas è motivo di orgoglio portare una competenza nata nelle Marche all’interno di strutture che rappresentano lo sport italiano. La collaborazione con il CONI, iniziata nel 2006, ci ha permesso di crescere insieme al sistema sportivo e di arrivare, negli anni, anche ai grandi appuntamenti internazionali».

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Cimas, società benefit della ristorazione collettiva

Fondata nel 1984, Cimas Ristorazione è una società benefit e rappresenta oggi una delle principali realtà della ristorazione collettiva nel Centro Italia. In oltre quarant’anni di attività l’azienda ha costruito una presenza diffusa in sei regioni, sviluppando servizi dedicati a scuole, enti pubblici, comunità e strutture socioassistenziali, ai quali si affiancano attività di catering e ristorazione organizzata.

La società gestisce oltre 65 mense e serve mediamente circa 20mila pasti al giorno, grazie al lavoro di 650 professionisti specializzati, confermandosi una realtà capace di coniugare dimensione industriale, qualità del servizio e radicamento territoriale.

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