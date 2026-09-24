I Carabinieri intercettano un’auto sospetta e sequestrano gioielli per 7.000 euro

CASTELFIDARDO – Prosegue con incisività ed efficacia l’azione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Osimo.

Nell’ambito di specifici servizi di prevenzione predisposti per il contrasto dell’odioso fenomeno delle truffe ai danni di anziani, i militari della Stazione di Castelfidardo hanno portato a termine un’efficace operazione che ha consentito di recuperare e sottrarre al circuito illegale un prezioso bottino in oro. L’intervento d’iniziativa è scattato in orario pomeridiano, quando l’attenzione della pattuglia dell’Arma si è concentrata su un’utilitaria in transito nel comune di Castelfidardo.

Il conducente, un 40enne residente fuori Provincia, noto alle forze di polizia, è stato subito sottoposto a controllo. L’intuito investigativo dei militari e l’attenta osservazione del territorio hanno spinto gli operanti ad approfondire l’ispezione con una perquisizione personale e veicolare d’iniziativa.

Il controllo ha dato esito positivo: occultati accuratamente sotto il sedile dell’auto, i Carabinieri hanno rinvenuto vari monili in oro del valore complessivo stimato in circa 7.000 euro. I gioielli sono stati immediatamente posti sotto sequestro. A carico dell’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Sono in corso le indagini da parte dell’Arma per accertare con esattezza la provenienza dei preziosi e procedere alla restituzione ai legittimi proprietari. L’operazione evidenzia il costante impegno e la presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri a tutela della sicurezza dei cittadini e a protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati