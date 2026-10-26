L’efficace attività d’indagine dei Carabinieri di Castelfidardo smaschera una truffa nella compravendita di auto usate

CASTELFIDARDO – Prosegue con determinazione l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Osimo nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro il patrimonio a tutela dei cittadini e della legalità economica del territorio.

I militari della Stazione Carabinieri di Castelfidardo hanno ultimato un’articolata attività investigativa, deferendo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un commerciante 30enne, residente fuori Provincia e già noto alle forze dell’ordine. L’indagine ha preso il via a seguito degli eventi verificatisi nel settembre scorso quando un 50enne del posto aveva presentato denuncia per una truffa subita.

Questi aveva venduto la propria autovettura al titolare di una concessionaria che con artifizi e raggiri, esibendo documentazione relativa a falsi bonifici bancari, di fatto non gli aveva corrisposto la somma pattuita per la compravendita del veicolo.

La tempestiva e rigorosa ricostruzione dei fatti condotta dagli uomini dell’Arma ha consentito di raccogliere chiari ed inconfutabili elementi di reità a carico del commerciante per il reato di truffa. L’operazione odierna conferma la costante attenzione dell’Arma nell’intercettare tempestivamente le condotte illecite e nel proteggere la comunità locale da raggiri commerciali.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati