Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

CASTELFIDARDO CRONACA IN PRIMO PIANO

L’efficace attività d’indagine dei Carabinieri di Castelfidardo smaschera una truffa nella compravendita di auto usate

Diwww.laltrogiornale.it

26 Ottobre 2026

CASTELFIDARDO – Prosegue con determinazione l’impegno dei Carabinieri della Compagnia di Osimo nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro il patrimonio a tutela dei cittadini e della legalità economica del territorio.

I militari della Stazione Carabinieri di Castelfidardo hanno ultimato un’articolata attività investigativa, deferendo in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria un commerciante 30enne, residente fuori Provincia e già noto alle forze dell’ordine. L’indagine ha preso il via a seguito degli eventi verificatisi nel settembre scorso quando un 50enne del posto aveva presentato denuncia per una truffa subita.

Questi aveva venduto la propria autovettura al titolare di una concessionaria che con artifizi e raggiri, esibendo documentazione relativa a falsi bonifici bancari, di fatto non gli aveva corrisposto la somma pattuita per la compravendita del veicolo.

La tempestiva e rigorosa ricostruzione dei fatti condotta dagli uomini dell’Arma ha consentito di raccogliere chiari ed inconfutabili elementi di reità a carico del commerciante per il reato di truffa. L’operazione odierna conferma la costante attenzione dell’Arma nell’intercettare tempestivamente le condotte illecite e nel proteggere la comunità locale da raggiri commerciali.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it

Di www.laltrogiornale.it

Articoli correlati

CULTURA IN PRIMO PIANO MAROTTA

Sentirsi fuori posto ed il coraggio di essere se stessi, a Marotta la presentazione del libro di Diego Federico

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controlli del territorio e sicurezza stradale, i Carabinieri di Fabriano denunciano un conducente per guida in stato di ebbrezza

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

A Fabriano scoperta una truffa online per l’acquisto di ricambi per le auto

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it

You missed

CULTURA IN PRIMO PIANO MAROTTA

Sentirsi fuori posto ed il coraggio di essere se stessi, a Marotta la presentazione del libro di Diego Federico

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

Controlli del territorio e sicurezza stradale, i Carabinieri di Fabriano denunciano un conducente per guida in stato di ebbrezza

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CRONACA FABRIANO IN PRIMO PIANO

A Fabriano scoperta una truffa online per l’acquisto di ricambi per le auto

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
CASTELFIDARDO CRONACA IN PRIMO PIANO

L’efficace attività d’indagine dei Carabinieri di Castelfidardo smaschera una truffa nella compravendita di auto usate

26 Ottobre 2026 www.laltrogiornale.it
L'altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press - Direttore responsabile: Elpidio Stortini - Redazione: Via Cesanense n. 50/A - Marotta (PU) - Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

L’altrogiornale: quotidiano edito da Marche free press – Direttore responsabile: Elpidio Stortini – Redazione: Via Cesanense n. 50/A – Marotta (PU) –
Registrato presso il Tribunale di Pesaro in data 7 Gennaio 2013 con numero 1/2013

Laltrogiornale

L'informazione per il territorio e la sua gente - Direttore Elpidio Stortini

Proudly powered by WordPress | Tema: Newsup di Themeansar.