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I 24 vini che hanno fatto la storia enologica delle Marche

Diwww.laltrogiornale.it

Set 24, 2026

Una guida che unisce vino e tartufo per restituire alle Marche la nobiltà della loro identità

Di GIUSEPPE CRISTINI

C’è una parola che oggi le Marche devono avere il coraggio di pronunciare con più forza: marchigianità. Non come slogan, ma come patrimonio culturale, agricolo e umano da difendere e raccontare.

È da questa visione che nasce la guida I 24 vini che hanno fatto la storia enologica delle Marche, un progetto che non celebra soltanto ventiquattro grandi etichette, ma ventiquattro uomini e donne che hanno saputo diventare custodi di un territorio. Dal Montefeltro al Piceno, ogni produttore rappresenta un pezzo della nostra identità e può diventare l’anfitrione di un’enologia marchigiana finalmente unita, capace di accogliere e valorizzare tutte le cantine della regione.

La guida introduce un’idea nuova: il vino entra in dialogo con il tartufo. Non un semplice abbinamento gastronomico, ma un’alleanza culturale. Sono due eccellenze nate dalla stessa terra, due linguaggi che raccontano paesaggi, boschi, colline, tradizioni e ospitalità. Insieme possono diventare il vero soft power delle Marche, la forza gentile con cui una regione conquista il mondo attraverso qualità, eleganza e autenticità.

Il vino, però, sta vivendo una stagione delicata. Cambiano le abitudini, diminuisce il consumo quotidiano e molti giovani guardano al calice con distanza. La risposta non è bere di più, ma educare a un vino consapevole: conoscere ciò che si beve, rispettarne il valore, viverlo come esperienza culturale e conviviale. Anche la ristorazione ha una responsabilità importante: proporre carte dei vini con prezzi equilibrati significa rendere accessibile la cultura del buon bere e creare nuovi appassionati.

Per questo i ventiquattro produttori non sono un punto d’arrivo, ma un punto di partenza. Possono diventare gli ambasciatori di una rete capace di coinvolgere centinaia di vignaioli, ristoratori, cercatori di tartufo e territori in un’unica narrazione condivisa.

Le Marche non hanno bisogno di inventarsi un’identità. Devono semplicemente riconoscere quella che possiedono da secoli e offrirla al mondo con orgoglio, attraverso due simboli straordinari: il vino e il tartufo.

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