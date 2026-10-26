Sentirsi fuori posto ed il coraggio di essere se stessi, a Marotta la presentazione del libro di Diego Federico

MAROTTA – Domenica 8 novembre, alle 10.30, da Ortoflor a Marotta, è prevista la presentazione del libro di Diego Federico. Un incontro aperto a tutti, pensato anche per i ragazzi. MAROTTA- Cosa succede quando ci sentiamo diversi dagli altri? Quando abbiamo paura di non essere accettati, di non essere abbastanza, di non trovare il nostro posto?

Il muro dei giganti di Diego Federico parla di questo: del bisogno di sentirsi accolti, della fatica di sentirsi esclusi e della libertà, spesso diffi cile da conquistare, di essere se stessi. A tutte le età.

Perché, a volte, una storia riesce ad arrivare dove le parole si fermano. Soprattutto durante l’adolescenza, quando si cresce, si cerca il proprio posto nel mondo e non sempre si riesce a dare un nome a ciò che si prova. Ritrovarsi nella storia di qualcun altro può aiutare i giovani a sentirsi meno soli e a trovare il coraggio di raccontarsi. E offre agli adulti l’occasione di ascoltarli davvero, senza giudicare, ma aprendo conversazioni importanti.

Anche il luogo scelto racconta lo spirito dell’iniziativa.

L’appuntamento è per domenica 8 novembre alle ore 10.30 da Ortofl or, a Marotta, in uno spazio diverso da quelli tradizionalmente dedicati ai libri: un ambiente informale, immerso nel verde, dove sentirsi a proprio agio. La presentazione sarà accompagnata da un talk dedicato e, a seguire, ci sarà un momento conviviale per stare insieme e continuare a condividere pensieri e parole.

L’ingresso è gratuito, ma è gradita la conferma di partecipazione (@ortoflor_marotta).

Il muro dei giganti su Ventura Edizioni www.venturaedizioni.

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