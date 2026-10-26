Controlli del territorio e sicurezza stradale, i Carabinieri di Fabriano denunciano un conducente per guida in stato di ebbrezza

FABRIANO – Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Fabriano proseguono con determinazione le attività di monitoraggio delle principali arterie viarie.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21:00, nel territorio di Cerreto d’Esi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato per un controllo un autocarro condotto da un 60enne del luogo. Sottoposto ad accertamento etilometrico, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,2 g/l. A fronte di tale evidenza i Carabinieri hanno proceduto al deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria del conducente cui è stata altresì ritirata la patente di guida. Il mezzo è stato affidato a persona idonea. L’operazione odierna conferma l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel contrastare condotte di guida pericolose.

Si precisa che la persona denunciata è da considerarsi come sottoposta ad indagini e pertanto presunta innocente sino a sentenza definitiva di condanna.

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