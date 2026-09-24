A Jesi i Carabinieri eseguono un’ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di 4 giovani indiziati di furti

JESI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal Gip del Tribunale di Ancona, nei confronti di 4 soggetti, di età compresa tra i 26 e i 30 anni, indiziati, a vario titolo e in concorso tra loro, di furti all’interno di attività commerciali / circoli privati, ricettazione, indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti e di furto in abitazione aggravato.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ancona, hanno avuto origine in seguito a un furto consumato nel corso della notte del 12 maggio 2026 presso un circolo privato di Rosora, località Angeli; in quella occasione era stato asportato il registratore di cassa con all’interno 197,00 euro in contanti.

L’analisi delle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza aveva permesso di individuare gli autori i quali, nella circostanza, avevano tra l’altro utilizzato un’autovettura oggetto di furto avvenuto a fine aprile 2026 a Chiaravalle, quest’ultima recuperata e restituita al proprietario. Gli accertamenti svolti hanno consentito di riscontrare che gli stessi, nel periodo compreso tra il 3 maggio e il 1° agosto 2026, avevano commesso una serie di furti presso alcuni bar situati a Moie di Maiolati Spontini e Jesi (dai quali avevano sottratto rispettivamente alcune bottiglie di alcolici e pochi spicci), nonché presso il circolo prima richiamato (dal quale avevano portato via il registratore di cassa con all’interno 1.000,00 euro in contanti) e un negozio di elettronica di Jesi. In quest’ultimo caso, si erano appropriati del portafogli della commessa e utilizzato il bancomat in esso contenuto per effettuare degli acquisti, di valore inferiore ad € 50,00, in una tabaccheria della stessa città. L’ultimo episodio risale al 1° agosto quando, nel corso della notte, si erano introdotti in un’edicola-tabaccheria di Staffolo e avevano asportato vari gratta e vinci, per un valore complessivo di 2.645,00 euro, uno dei quali esibito in un altro esercizio per la riscossione della conseguente vincita di 70,00 euro.

Il più giovane degli indagati, inoltre, nella seconda metà di giugno e durante il pomeriggio, si era introdotto in un’abitazione a Jesi attraverso una finestra lasciata aperta. Qui, incurante della presenza di un’anziana, disabile e allettata, aveva rovistato nei cassetti della camera da letto asportando un pacchetto di sigarette. Al predetto è stato contestato anche il delitto previsto per la violazione delle prescrizioni del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Jesi, misura alla quale era già sottoposto.

Nei confronti dei quattro indagati sono state rispettivamente applicate le misure cautelari della custodia in carcere, degli arresti domiciliari, del divieto di dimora nella Provincia di Ancona e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito delle indagini preliminari.

Si evidenzia che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

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