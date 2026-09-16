La Banda musicale L’Esina apre le porte della sua nuova sede: a Moie arriva l’Open Day

MOIE – Un pomeriggio dedicato alla musica, alla scoperta degli strumenti e alla possibilità di avvicinarsi a un nuovo percorso formativo. È quello organizzato dalla Banda Musicale L’Esina di Moie, che sabato 19 settembre, dalle ore 16 alle 19, invita bambini, ragazzi, adulti e famiglie al proprio Open Day, in programma nella nuova sede del Centro Comunale 6001 di via Carducci 29 a Moie.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di presentare alla comunità la proposta della Scuola di Musica della Banda Musicale L’Esina e far conoscere le numerose opportunità formative messe a disposizione di chi desidera iniziare o approfondire un percorso musicale.

Nel corso del pomeriggio i docenti saranno presenti per incontrare gli interessati, illustrare i corsi e le attività previste e, soprattutto, permettere ai partecipanti di provare direttamente gli strumenti. Un’occasione concreta per conoscere da vicino il mondo della musica e scegliere, magari per la prima volta, lo strumento più adatto alle proprie passioni e inclinazioni.

L’offerta della scuola è ampia e comprende corsi di sax, flauto, clarinetto, tromba, trombone, batteria e percussioni. A questi si aggiunge la possibilità di acquisire i primi rudimenti musicali attraverso lo studio di violino, viola, pianoforte, tastiere e chitarra.

Particolare attenzione è rivolta anche ai più piccoli. La scuola propone infatti un percorso di propedeutica musicale, pensato per avvicinare gradualmente i bambini al mondo della musica attraverso il gioco e la scoperta del ritmo e dei suoni. Una modalità divertente e coinvolgente per sviluppare le prime competenze musicali e stimolare la curiosità dei più giovani.

La proposta formativa non si rivolge però soltanto ai bambini e ai ragazzi: sono previsti anche corsi dedicati agli adulti, offrendo così a persone di ogni età la possibilità di coltivare una passione, imparare a suonare uno strumento o semplicemente riscoprire il piacere di fare musica.

Un elemento particolarmente importante del progetto è inoltre la possibilità di vivere la musica sia attraverso un percorso individuale sia attraverso le attività collettive, favorendo così non soltanto la crescita delle competenze musicali, ma anche la socializzazione, la collaborazione e il senso di appartenenza a una realtà associativa profondamente legata al territorio.

Le lezioni prenderanno il via nel mese di ottobre e per chi vuole avvicinarsi alla proposta senza impegno è prevista una prima lezione di prova gratuita.

L’Open Day rappresenta quindi un’opportunità per conoscere la nuova sede, incontrare gli insegnanti, provare gli strumenti e scoprire un percorso che può trasformare la passione per la musica in un’esperienza formativa e di condivisione.

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare Federico al 340 5385350, Matteo al 349 8505754 o Alessandro 3407047616

L’appuntamento è dunque per sabato 19 settembre, dalle 16 alle 19, al Centro Comunale 6001 di via Carducci 29 a Moie. Un invito aperto a tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della musica e, perché no, scoprire il piacere di farne parte

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