Il tenente colonnello Massimiliano Di Pietro è il nuovo comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Ancona

Con un’articolata esperienza nel comando territoriale, investigativo e nelle missioni internazionali, l’Ufficiale assume la guida della struttura info-investigativa del Comando anconetano

ANCONA – Nei giorni scorsi, il Tenente Colonnello Massimiliano Di Pietro ha assunto l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Ancona.

L’Ufficiale è stato ricevuto dal Colonnello Roberto Di Costanzo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Ancona. Il Tenente Colonnello Massimiliano Di Pietro, nato nel 1974, originario dell’Abruzzo, ha conseguito nel 2007 la laurea come “Operatore giuridico d’impresa” presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Macerata e, successivamente, nel 2012 la laurea in “Economia e Mangment” presso l’Università di Pescara; ha conseguito, inoltre, nel 2018 un master di I livello in “Marketing & Internazionalizzazione d’Impresa” presso il NIBI Institute di Pescara e, nel 2021, un master di II livello in “Project & ICT Managment” presso l’Università Bicocca di Milano. Vanta un lungo percorso nell’Arma dei Carabinieri, iniziato nel 1995 come Ufficiale di complemento a Bologna e proseguito dal 1998 in servizio permanente effettivo.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto molteplici e diversificati incarichi operativi, investigativi e di stato maggiore: ha guidato la Compagnia Operativa del Battaglione Carabinieri Emilia Romagna a Bologna, le Compagnie Carabinieri di Jesi (Ancona) e di Penne (Pescara), oltre ad aver diretto il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Pescara. Ha, inoltre, comandato un team investigativo nell’ambito della cooperazione internazionale a Sofia (Bulgaria) per il contrasto alla prostituzione e alla tratta di esseri umani. Nelle missioni internazionali di pace e sicurezza, ha preso parte alla missione MIADIT SOMALIA a Gibuti ed è stato Comandante del Battaglione CC MSU a Pristina (Kosovo) nell’ambito della missione KFOR EU dal novembre 2024 all’agosto 2025.

Ha ricoperto, infine, il ruolo di Capo Ufficio Logistico della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise. Il Tenente Colonnello Di Pietro sostituisce nell’incarico il Tenente Colonnello Carmine Elefante che dal 1° maggio scorso ha assunto un prestigioso incarico a Tunisi. L’insediamento del Tenente Colonnello Di Pietro al Reparto Operativo di Ancona – territorio a lui già noto per il precedente comando della Compagnia di Jesi – assicura al Comando Provinciale una figura di elevata esperienza nell’azione di contrasto alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica.

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