Nell’area portuale di Pesaro importante esercitazione addestrativa dei Vigili del fuoco

PESARO – I Vigili del fuoco del Comando di Pesaro hanno svolto nella giornata odierna un’importante esercitazione addestrativa presso l’area portuale, simulando un intervento di emergenza a bordo di una grande unità navale.

L’attività ha visto l’impiego di un’autopompa e di una squadra di Vigili del fuoco specializzati, equipaggiati con dispositivi di protezione individuale e autorespiratori. Dopo una prima fase di allestimento e messa in sicurezza sulla banchina, i soccorritori hanno raggiunto la motonave “Dumante” attraverso la passerella di accesso, simulando l’ingresso a bordo in presenza di un’emergenza.

Particolare attenzione è stata dedicata alla stesura delle manichette antincendio, simulando il collegamento agli impianti di bordo e l’alimentazione mediante le autopompe terrestri. L’esercitazione ha consentito di mettere alla prova, in uno scenario realistico, le capacità operative e il coordinamento necessario per intervenire in sicurezza all’interno di un’unità navale.

Fondamentale la collaborazione tra i Vigili del fuoco, l’equipaggio della motonave, il personale sanitario e l’Autorità marittima, che hanno operato congiuntamente simulando le procedure previste in caso di emergenza.

L’attività rappresenta un’importante occasione di addestramento per mantenere elevato il livello di preparazione tecnica e operativa dei Vigili del fuoco e verificare sul campo le procedure di intervento in un ambiente complesso come quello portuale e navale.

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