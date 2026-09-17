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CRONACA IN PRIMO PIANO OSIMO

Ad Osimo un albero cade sulla sede stradale

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Set 17, 2026

OSIMO – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 17:00 in via Striscioni per un albero caduto sulla sede stradale.
La squadra di Osimo ha provveduto alla rimozione della pianta ed alla messa in sicurezza dell’area.

La strada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata dell’intervento.

 

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