Primo soccorso pediatrico: da BCC Fano un incontro informativo gratuito dedicato ai neo genitori

Il 23 settembre, alla Casa della Comunità di Vallato, un appuntamento dedicato alle famiglie del territorio nell’ambito del progetto Banca&Famiglia, che da 17 anni accompagna la nascita dei piccoli soci

FANO – Riconoscere in tempo un’emergenza e sapere come intervenire può essere determinante, specialmente quando a essere coinvolto è un bambino. Con questa consapevolezza, BCC Fano ha organizzato un nuovo appuntamento formativo dedicato alla gestione delle emergenze pediatriche, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza, dunque non solo a Soci e clienti della banca. Il corso è in programma mercoledì 23 settembre, con inizio alle ore 18, nel Salone della Casa della Comunità “Don Paolo Tonucci”, in via Ranuzzi 1, nel quartiere del Vallato.

L’iniziativa guarda in particolare ai neogenitori, chiamati spesso ad affrontare situazioni delicate senza avere gli strumenti adeguati, ma è rivolta a chiunque voglia parteciparvi. Il corso rientra in Banca&Famiglia, il programma che dal 2010 sostiene le famiglie del territorio (figli di Soci e dipendenti) al momento della nascita di un figlio attraverso il bonus bebè. Dal 2018 al contributo economico è stata affiancata un’occasione di crescita formativa: dallo sviluppo psicomotorio e del linguaggio all’alimentazione infantile, dalla qualità del sonno alla prevenzione dell’obesità, sempre con il contributo di specialisti del settore. Un percorso che testimonia una visione della banca cooperativa non limitata al solo aspetto economico, ma orientata a mettere a disposizione delle famiglie competenze spendibili nella quotidianità.

Relatori dell’incontro del 23 settembre saranno la dott.ssa Tania Ordonselli, specializzata in medicina d’urgenza e attiva nell’emergenza territoriale e nel pronto soccorso, ed Enzo Maggi, istruttore nazionale di tecniche BLSD rivolte sia agli adulti sia ai bambini per Maredentro Formazione. Durante la serata verranno illustrate le procedure da seguire davanti alle emergenze più frequenti in età pediatrica e in età adulta, con un focus anche sull’utilizzo corretto del defibrillatore semiautomatico DAE che, nel 2023, ha visto BCC Fano protagonista con il progetto di cardioprotezione WE LOVE YOU con cui sono state coinvolte una ventina tra filiali e presidi pubblici sul territorio tra Fano, Senigallia e immediato entroterra.

La partecipazione all’incontro informativo del 23 settembre è gratuita: chi fosse interessato a partecipare può scrivere all’ufficio soci BCC Fano (soci@fano.bcc.it), o compilare il form online https://www.arco.news/2026/09/08/primo-soccorso-pediatrico-il-nuovo-corso-gratuito-di-bcc-fano/

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