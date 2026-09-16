Controllo straordinario del territorio dei Carabinieri ad Ancona e Falconara Marittima

Intensa attività di prevenzione: 115 persone identificate, 6 persone denunciate, 4 segnalazioni per droga e 4 patenti ritirate

ANCONA – Un’articolata e incisiva operazione straordinaria di controllo del territorio è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ancona nei comuni di Ancona e Falconara Marittima. L’attività, disposta per incrementare la sicurezza, la prevenzione dei reati in genere e il contrasto delle situazioni di degrado e illegalità, ha visto l’impiego sinergico delle pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Ancona, della Tenenza di Falconara Marittima e delle gazzelle del N.O.RM. – Sezione Radiomobile.

Nel corso delle operazioni, i militari dell’Arma hanno proceduto all’identificazione di 115 persone e all’esecuzione di 12 perquisizioni e ispezioni personali e veicolari focalizzate nei luoghi di maggiore aggregazione e lungo le principali arterie di circolazione. Il costante presidio della circolazione stradale ha portato alla contestazione di 9 infrazioni al Codice della Strada e al ritiro immediato di 4 patenti di guida.

L’azione tempestiva e il rigore dei controlli hanno consentito di deferire in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria 6 persone per differenti violazioni di legge. A Piazza Ugo Bassi ad Ancona, i militari della Sezione Radiomobile hanno fermato un automobilista che – a seguito di approfondito controllo – è stato trovato in possesso di un bastone telescopico senza alcun giustificato motivo. L’uomo, un 37enne di origini straniere già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In Piazza Stamira ad Ancona, a seguito di perquisizione personale, un uomo è stato sorpreso in possesso di una tronchese a taglio diagonale. La persona controllata, 34enne di origini straniere e già noto alle forze di polizia, è stata denunciata per il reato di possesso ingiustificato di strumenti da scasso. Sempre in Piazza Ugo Bassi, l’equipaggio del Radiomobile ha sanzionato il conducente di un’utilitaria in transito, risultato positivo all’accertamento etilometrico con un tasso alcolemico di 0,85 g/l, disponendo l’immediato ritiro della patente. L’uomo, un 33enne di origini straniere e già noto alle forze di polizia è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A Falconara Marittima, in via Cesanelli, un altro automobilista, un italiano 42enne già noto alle forze di polizia, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ed è stato denunciato per il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Sempre a Falconara Marittima, in via Bixio, una pattuglia della locale Tenenza ha intercettato un cittadino italiano 49enne, già noto alle forze di polizia, residente in un altro comune della Provincia.

L’uomo è risultato destinatario di foglio di via obbligatorio e pertanto è stato denunciato per inosservanza del Foglio di Via Obbligatorio; in via Ponte Murato è stata inoltre contestata ad un cittadino di origini straniere la mancanza dei documenti di soggiorno. Forte impulso è stato dato anche al contrasto della diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani e nei luoghi di ritrovo.

Complessivamente sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa 4 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale: a Falconara Marittima (nei pressi di via Cesanelli) i Carabinieri hanno sequestrato 0,43 grammi di cocaina; ad Ancona, in Viale della Vittoria, i militari della Stazione Ancona Centro hanno rinvenuto 2,5 grammi di marijuana; tra Piazza Stamira e Corso Carlo Alberto, le pattuglie del Radiomobile hanno sottoposto a sequestro una dose di hashish ed una sigaretta artigianale confezionata con la medesima sostanza. L’operazione conferma il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri al servizio della collettività, a garanzia della legalità, della sicurezza stradale e del rispetto delle regole.

Si precisa che le persone denunciate sono da considerarsi come sottoposte ad indagini e pertanto presunte innocenti sino a sentenza definitiva di condanna.

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