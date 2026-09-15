E’ deceduto Marley, il cane del Nucleo cinofili delle Marche

MACERATA – Il Comando dei Vigili del fuoco di Macerata e il Corpo nazionale salutano oggi Marley, esemplare del nucleo cinofili che per dieci anni ha affiancato i soccorritori sul campo.

In servizio operativo dal novembre 2013 fino all’aprile 2023, al fianco del suo conduttore Capo Reparto in quiescenza Dante Mariucci, Marley ha messo a disposizione del Corpo nazionale il suo eccellente addestramento e un fiuto straordinario, partecipando a complessi scenari di emergenza.

Tra gli interventi più significativi che hanno segnato la sua carriera operativa figurano le operazioni di ricerca a seguito del drammatico sisma del Centro Italia nell’agosto 2016 e tra le macerie del crollo del Ponte Morandi a Genova, oltre a innumerevoli e preziose attività di ricerca di persone disperse in superficie.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati