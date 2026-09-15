Per i protagonisti del rulletto ottima trasferta in Emilia Romagna

Pro Loco Ripe, i Matti di Corinaldo e Ruzzola Valcesano di Mondolfo in evidenza

Di GIANCARLO ROSSI

MONTESE – Sabato 12 e domenica 13 Settembre, a Montese e Castel d’Aiano , sull’Appennino bolognese si e’ disputato il 18” campionato italiano di rulletto a squadre, cat. A e B, a cura della F.i.g. e s.t. (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali).

Organizzato dalle ASD Montese e Santa Lucia.

Le squadre iscritte, composte da 4 giocatori oltre l’eventuale riserva, sono state 27, 14 di Cat. A e 13 si Cat. B, provenienti da 8 Province, Modena, Reggio Emilia, Bologna, Ancona, Macerata, Pesaro, Perugia ed Arezzo. Nel pomeriggio di sabato si sono disputate 2 manches di 10 lanci su 2 percorsi diversi che hanno determinato le 6 squadre finaliste per ognuna delle 2 categorie.

La domenica mattina hanno preso il via le finali, caratterizzate dall’incertezza fino all’ultimo lancio, anzi nella categoria regina è stato necessario effettuare un lancio di spareggio in quanto Ripe e Corinaldo risultavano pari dopo l’ultimo lancio del rulletto.

Solamente per i lettori non esperti, ricordiamo che a dispetto del nome diminutivo l’attrezzo in legno deve avere un peso minimo di un chilo e mezzo.

Al termine delle 2 manches di finale sono risultate campioni italiani 2026 Pro Loco Ripe (Trecastelli) nella categoria

A mentre nella categoria B, la squadra di casa del Montese, ha superato la formazione mondolfese della Ruzzola Valcesano. Le classifiche sono risultate quindi le seguenti:

Cat. A: 1” cl. Pro Loco Ripe (An) ( Adriano Spadoni, Duccio Ceccacci, Giordano Neri, Adriano Candi, Roberto Mercanti),

2” I Matti di Corinaldo (An) (Luca Massi, Sammy Bracci, Diego Tarsi, Matteo Nazzarelli, Carbonari Diego, n.t. Fabio Marcantoni.

3” Cingoli (Mc) (Andrea Marrocchi, Paolo Gambini, Alberto Piccinini Bruno Angelucci e Luca Fraticelli (n.t.); 4” Serralta (Mc) 5” Morano Fb 2000 (Pg), 6” Fidea (Mc)

Cat. B: 1” cl. Montese 3 (Mo), (Lorenzo Bicocchi, Giovanni Baraccani, Roberto Sabatini, Floriano Bazzani e Mattia Mancini; 2” Ruzzola Valcesano (Pu) (Federico Piccioli, Massimo Donati, Diego Rotatori e Giacomo Gasparini) 3” Valsovara (Ar) (Paolo Boriosi, Bruno Grazi 4” Santa Lucia (Mo) 5” Fasp (Mc), 6” Zocca (Mo).

Alla cerimonia di premiazione sono stati presenti i Sigg. Lotario Bernardini, Presidente del Comitato Provinciale di Bologna, il Sindaco di Castel D’Aiano Rossella Chiari, il Sindaco di Montese Carlo Castagnoli, il membro del Consiglio Federale Silvia Razoli, responsabile del progetto Scuola, il Presidente del Dipartimento Figest degli Sport che rotolano Mauro Sabatini, il presidente nazionale della specialità rulletto Adriano Spadoni, il Presidente del Consiglio di Specialità ruzzola Angelo Gaudenzi, il Presidente Regionale Figest Catia Lucian,i il vice Presidente vicario Figest Valeriano Vitellozzi. I Presidenti delle 2 Societa’ organizzatrici Daniel Radu ASD Montese e Mario Mezzi ASD Santa Lucia.

Prossimo appuntamento Figest il Trofeo delle Province che si terra’ a Monte Alago di Nocera Umbra domenica 20 Settembre alla quale parteciperanno oltre 240 atleti di tutte le varie discipline: ruzzola, rulletto, ruzzolone, formaggio, boccia su strada.

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