Due auto prendono fuoco dopo un incidente, i feriti affidati alle cure dei sanitari

RECANATI – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 13 in contrada Bagnolo per un incendio che ha coinvolto due autovetture alimentate a gasolio, a seguito di un incidente stradale.

Le squadre di Osimo e la prima partenza di Macerata hanno provveduto allo spegnimento delle due autovetture mediante l’utilizzo di schiuma antincendio e alla successiva messa in sicurezza dell’area.

I conducenti sono stati affidati alle cure del personale sanitario. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia Locale.

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